شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بارتفاع سهم Tesla بنحو 22% بسبب صفقتها مع GM وFord والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شركة الاستثمارات Wedbush Securities أن تسهم صفقات Tesla مع GM وFord في ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية بنحو 22% حسبما نقلت CNBC.

وأبرمت GM اتفاقية شراكة مع تسلا لاستخدام شبكة وتقنيات شحن السيارات الكهربائية، التابعة لشركة إيلون ماسك في أمريكا الشمالية.

ورفعت Wedbush السعر المستهدف لسهم Tesla عن فترة الإثني عشر شهراً المقبلة إلى 300 دولار من مستويات 215 دولاراً.

وقال دان إيفز المحلل لدى الشركة في مذكرة الأسبوع الماضي نقلها موقع Insider إن الإعلان عن تعاون بين Tesla وGM لتوسيع شبكة الشحن لدى الشركة كان بمثابة خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لشركة ماسك.

كما يتوقع أن يسهم اتفاق GM وكذلك الاتفاق المشابه مع Ford في تعزيز إيرادات Tesla بنحو 3 مليارات دولار إضافية العام المقبل.

ووصف تلك الخطوة بـ"الذكية" من جانب GM لأنها ستساعد الشركة في تحقيق أهدافها لتوسع قدرات الشحن لدى عملائها من خلال تمكينهم من الوصول إلى 134 ألف محطة شحن.

وتوقعت Wedbush زيادة الطلب على سيارات Tesla مع التخفيضات التي نفذتها الشركة مؤخراً على أسعار سياراتها في الصين وأميركا.

وتابعت: من المرجح للغاية أن تلبي الشركة أهداف التوصيل التي حددتها عند 1.8 مليون سيارة عن العام الجاري، كما أن النمو سيتعزز بصورة أكبر مع إصدار شاحنتها Cybertruck.