تكنولوجيا: أول لاب توب فى العالم للألعاب بشاشة 18 انش مع أحدث الإمكانيات (ROG Strix SCAR 18) الآن فى السوق المصرى

القاهرة - سامية سيد - ROG Strix SCAR 18 هو لاب توب الألعاب الأكثر تطوراً فى العالم من ROG والموجود الآن فى السوق المصرى تم تصميم هذا الجهاز القوى مع وضع اللاعبين فى الاعتبار وهو مليء بالميزات الذى تجعله جهازك القادم للألعاب بالتأكيد. فى هذه المقالة، سوف نستكشف ما تقدمه لنا ROG فى ROG Strix SCAR 18 وما الذى يجعله اللاب توب الأفضل للألعاب فى العالم مع العديد من المزايا الرائدة.



تصميم صارخ بأضواء RGB:

يستمر 2023 Strix SCAR 18 فى تجسيد الأسلوب المتميز لـ ROG. بفضل تصميمات الهيكل الحادة ، ولمسات RGB الفريدة، سيظل الكمبيوتر المحمول SCAR متميزًا دائمًا عن الآخرين ,يتميز Strix SCAR بلوحة RGB متوهجة خلفية ، والتى تقترن مع إضاءة RGB لكل زر على لوحة المفاتيح و شريط الإضاءة الخلفى مما يجعل اللاب توب منارة لقوة الألعاب من أى زاوية. من ناحية اللمسات الفريدة فيأتى جزء كبير من الجهاز بشكل شفاف ليظهر مكونات الجهاز من الداخل مما يجعلك تنبهر فى كل مرة تقع عينك فيها على الجهاز. إذا نظرت للجهاز من الخلف ستجد أضواء RGB فى كل مكان حيث يحتوى ظهر الجهاز بالكامل على شريط RGB كذلك شعار ROG فى الخلف يمكنك تغيير الوانه بكل سهولة من تطبيق Armoury Crate الذى يأتى محملاً بشكل مسبق على الجهاز. تعتبر Armour Caps القابلة للتخصيص أحد عناصر التصميم المميزة. تتيح لك هذه الأغطية المجمعة المؤمنة مغناطيسيًا التأكد من أن SCAR يعكس شخصيتك حيث يمكنك تغييرها بسهولة وحتى يمكنك طباعة الاشكال الموجودة مسبقاً على موقع ROG او تصميم الدرع الخاص بك.

يأتى ROG Strix SCAR 18 مع لوحة لمس أمامية أكبر بنسبة 10% من الإصدار السابق ممكن يجعل التحكم اسهل وأيضاً مع نسبة استحواذ الشاشه الى الجسم التى تبلغ 89%.



سريعة وساطعة وواضحة:

إنها أول مرة نرى شاشة بحجم 18 انش فى لاب توب للألعاب ولكن ليس الحجم فحسب هو المبهر لكن أيضا مواصفات الشاشه مبهره إلى حد كبير حيث انها شاشه ROG Nebula Display الجديدة كلياً من ROG و التى تتميز بمعدل تحديث 240 إطار فى الثانية الواحدة يجعل معدل التحديث العالى هذا تجربة ألعاب أكثر سلاسة واستجابة.ولكن ما فائدة معدل التحديث العالى إذا كانت جودة الشاشة رديئه أو إضاءة الشاشة أقل من المعتاد لكن لحسن الحظ لم تغفل ROG عن هذه النقطة فتأتى الشاشة بدقة 2560*1600 2K وأيضا مع اضاءة 500 شمعة ومع تدرج لونى 100% DCI-P3 مما يجعل تلك الشاشة ليست فقط مناسبة للألعاب ولكن أيضا يمكنك استخدامها بكل أريحية إذا كنت مصمم جرافيك أو صانع محتوى بسبب حجم الشاشة الكبيرة والتدرج اللونى الممتاز وبالطبع معدل التحديث مما يجعل الجهاز يقترب من تجربة الكمبيوتر المكتبى ولكن ليس فقط مع الشاشة الأكبر على الإطلاق ولكن ايضاً من ناحية المواصفات التقنية.



ألعاب وصناعة محتوى بلا عناء.

تحت الغطاء، يأتى ROG Strix SCAR 18 بمعالج Intel Core i9-13900HX من الجيل الثالث عشر الاحدث على الاطلاق و لكن ليس الإصدار العادى من هذا الوحش لكن أيضاً مع نسخة HX النسخه المكسوره السرعه حيث لا حدود على الإطلاق. مما يجعله قادرًا على التعامل مع أكثر الألعاب والتطبيقات تطلبًا. يحتوى اللاب توب أيضًا على بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4090 بحجم 16 جيجا من ذاكرة الفيديو ، لا شيء يمكنه ايقافك هنا. كما يأتى مزودًا بمفتاح MUX مخصص مع دعم NVIDIA Advanced Optimus ، مما يتيح لك الاستفادة بسهولة من القوة الحقيقية لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بك عند اللعب. مع دعم 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى DDR5 مع 2 تيرابايت من تخزين PCIe Gen4x4 ، يمكن لـ SCAR 18 تشغيل المحتوى وإنشاءه بسهولة فى نفس الوقت دون عناء. عند الحديث عن الأداء لا صوت يعلو فوق Strix SCAR 18.



دائماً متصل ودائما مستعد:

فى الألعاب الحديثة متعددة اللاعبين ، يعد اتصال الإنترنت الثابت أمرًا ضروريًا. Strix SCAR 18 جاهز للانضمام إلى المعركة من خلال منفذ RJ45 مخصص ، بالإضافة إلى أحدث معيار لاسلكى Wi-Fi 6E. على الشبكات المدعومة من Wi-Fi 6E ، استمتع بالوصول إلى أحدث نطاق لاسلكى ، خالٍ من الفوضى والتداخل من الأجهزة اللاسلكية الأخرى فى منزلك وعندما تحتاج إلى توصيل الشاشة الكبيرة ، تعمل وحدة معالجة الرسومات المخصصة على تشغيل منفذ HDMI 2.1 لأحدث الشاشات، يسمح منفذا USB من النوع C بالكثير من التوصيلات - أحدهما منفذ DisplayPort وتوصيل الطاقة ، والثانى مع دعم Thunderbolt 4.

أما عن التوصيلات فلا شيء مفقود هنا حيث من ناحية اليسار نجد مدخل الشحن و منفذ RJ45 و منفذ Type – C الذى يتيح لك توصيل الجهاز بشاشة خارجية و مخرج آخر من نوع Type – C أيضا و لكن مع دعم Power delivery أى يمكنك استخدام هذا المنفذ لشحن الجهاز بأى شاحن من نوع Type – C حتى 100 وات و منفذ HDMI و منفذ 3.5 ملل لسماعات الاذن او السماعات الخارجيه و من ناحية اليمين نجد منفذين من نوع USB – A 3.2 GEN 2 المعتاده.



فى التبريد: أعجوبة هندسية.

يأتى ROG Strix SCAR 18 بواحد من أقوى انظمة التبريد فى العالم و الذى يسمى ب ROG Intelligent cooling system أو نظام التبريد الذكى الخاص ب ROG و هى منظومة متكاملة من الأدوات التى تساعد على إبقاء الجهاز بارد وجاهز لجلسات الألعاب الطويلة.

حيث يأتى الجهاز مع 3 مراوح داخلية لدفع الهواء الساخن خارج الجهاز و هى ثانى مرة نرى فيها لاب توب من ROG محملاً ب 3 مراوح حيث كان ROG Flow X16 هو أول من بدأ تلك المسيرة.

استخدام المعدن السائل من Thermal grizzly فى التبريد حصرياً فى سلسلة ROG و الذى ينعكس على درجات الحرارة التى تقل حتى 15 درجات مقارنة بـ معجون التبريد المتواجد فى الاجهزة العادية.

7 أنابيب حرارية للتبريد متصلة مع المعالج وكارت الرسوميات يساعد هذا الحل الحرارى الشامل فى الحفاظ على الأداء العام، والموثوقية، والعمر الافتراضى للنظام.

مبدد حرارى بعرض كامل يتميز بـ 414 زعنفة خافض للحرارة ،رفيعة للغاية يصل حجمها إلى 0.1 مم. يسمح هذا بكثافة أعلى مقاومة أقل للهواء ، المبدد النحاسى فى التصميم الجديد ذى العرض الكامل هو ضعف حجم المبدد الحرارى العادى ويغطى الجزء الخلفى من الجهاز بالكامل.

0dB التبريد المحيط استمتع بالتبريد الصامت حقًا فى ظل أحمال العمل الخفيفة باستخدام تقنية dB.0 فى وضع التشغيل الصامت، يقوم نظام التبريد بإيقاف تشغيل جميع المراوح أثناء المهام اليومية لتبديد الحرارة بشكل سلبي. يتيح لك هذا التركيز على عملك والانغماس فى الأفلام. فى حالة زيادة درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ، يتم تشغيل المراوح تلقائيًا مرة أخرى.

منقى الغبار الذى تم تقديمه من قبل فى بعض الموديلات،. يساعد المرشح على منع الغبار، مما يسمح لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بالتنفس بشكل أسهل لسنوات من التشغيل السلس والمستقر.

لوحة مفاتيح CoolZone يمكن لجلسات الألعاب الممتدة أن تسخن المكونات الداخلية وتجعل لوحة المفاتيح دافئة عند اللمس. للحفاظ على برودة أصابعك ، تتيح الفتحات الصغيرة حول مفاتيح WASD للمراوح سحب الهواء البارد إلى الهيكل من الأعلى و عزل لوحة المفاتيح بالكامل عن الحرارة.

الضمان المثالى لمدة عامين :

أريدك أن تفكر معى اذا قمت بكسر الشاشة عن طريق الخطأ أو انسكب مشروبك على اللاب توب, سيكلفك ذلك الكثير أليس كذلك؟ ولكن ليس مع ROG لأن كل أجهزة ROG تأتى بضمان مثالى لمدة عامين وهو ما يضمن لك أنك اذا كسرت الجهاز أو حدث أى سوء استخدام من خلالك فستقوم ROG بصيانة الجهاز مرة كل عام مجانا فى خلال العامين اياً كانت القطعة المراد تغييرها فى جهازك.



فى النهاية:

ROG Strix SCAR 18 هو كمبيوتر محمول قوى للألعاب يوفر أداءً ممتازًا ، وشاشة بمعدل تحديث عالي، وتصميمًا أنيقًا. إنه مليئ بالميزات التى تجعله خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يطلبون أفضل أداء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. فى حين أنه قد يكون ثقيلًا بعض الشيء ، فإن ROG Strix SCAR 18 يعوض ذلك أكثر من خلال امكانياته الداخليه، وقدرات التخزين والتبريد. إذا كنت فى السوق لشراء لاب توب متطور للألعاب أو صناعة المحتوى بشكل احترافى ، فإن ROG Strix SCAR 18 يستحق الاقتناء بالتأكيد.

التوافر والأسعار :

يتوفر ROG Strix SCAR لدى الموزعين المعتمدين لـ ROG فى جمهوريه مصر العربيه مثل " 2B و B-Tech و Egypt laptop و Compu science و Technology valley و Dream 2000 و Dubai Phone و ECC و Geeks Store و Arab business و ABC Shop و Sharaf group و Raya و Sigmaأو من خلال المتجر الرسمى الخاص ب ASUS الذى تم الاعلان عنه مؤخراً, و يمكن الضغط على خانة من أين اشترى لمعرفه اماكن توافر الجهاز او الشراء من خلال الانترنت و الاسعار من خلال هذا الرابط : https://bit.ly/3M9NTPc

حمله صوتك يهمنا:

و ماذا بعد شراء اللاب توب؟ هل انتهينا ؟ بالطبع لا حيث بعد شرائك اللاب توب يمكنك المشاركه فى حمله صوتك يهمنا الخاصه ب ASUS عن طريق وضع تقييمك للاب توب من ASUS و ROG الذى قمت بشراءه مؤخراً و الحصول على كارت خصومات بلا حدود و كاش باك يمكنك معرفه المزيد عن الحمله عن طريق زياره صفحه حمله صوتك يهمنا على موقع ASUS.

عن ROG

Republic of Gamers) ROG) هى علامة تجارية فرعية من ASUS مخصصة لإنشاء أفضل أجهزة وبرامج الألعاب فى العالم. تأسست ROG فى عام 2006 ، وهى تقدم مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة المعروفة بالأداء والجودة ، بما فى ذلك اللوحات الأم ، وبطاقات الجرافيكس ، ومكونات النظام ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ، والشاشات ، والهواتف الذكية ، وأجهزة الصوت ، وأجهزة التوجيه ، والأجهزة الطرفية والملحقات. تشارك ROG فى أحداث الألعاب الدولية الكبرى وترعاها. ولا تزال هى الاختيار المفضل للاعبين و المتحمسين فى جميع أنحاء العالم. لتصبح واحدًا من أولئك الذين يجرؤون.



