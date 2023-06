شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما يقرأه "بيل جيتس" ويستمع إليه ويشاهده هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر بيل جيتس قائمته للقراءة الصيفية السنوية في مايو، ونشر عبر مدونته أنه قرر "خلطها" هذا العام "لأن هناك ما هو أكثر في الحياة من القراءة" حسبما نقلت CNBC.

وعلى عكس السنوات السابقة، عندما شارك غيتس عدداً قليلاً من توصيات الكتب، قام المؤسس المشارك لشركة Microsoft بتضمين أحد برامجه التلفزيونية المفضلة وعدد من الأغاني المفضلة لفصل الصيف، بالإضافة إلى عدد قليل من الكتب التي استمتع بقراءتها.

أبرزها "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" للكاتب جابرييل زيفين

تتحدث قصة الكتاب عن صديقين أصبحا مطورين ناجحين لألعاب الفيديو، لكنهما يواجهان مشاكل مهنية ويكافحان للحفاظ على شراكتهما على طول الطريق.

قال جيتس إنه أحب الكتاب الذي يوضح "كيف يمكن للشراكة الإبداعية أن تكون أجزاء متساوية ملحوظة ومعقدة" وذكّره بشراكته مع مؤسس Microsoft بول ألين.

و"Born in Blackness" للكاتب هوارد فرينش

أوصى جيتس بكتاب "ولدت في السواد" والذي يتتبع 6 قرون من التاريخ الأفريقي بطريقة تعيد صياغة و"تتحدى الحسابات الغربية التقليدية للقارة".

وقال جيتس "إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن تاريخ إفريقيا، ودورها المركزي في العالم، والطرق التي تم بها إساءة فهم كليهما في الغرب، فإنني أوصي بشدة بـ" Born in Blackness".

كما انتهز جيتس الفرصة لمشاركة قائمة المقاطع الموسيقية الصيفية الخاصة به على Spotify، والتي تتضمن 34 أغنية من مجموعة واسعة من الفنانين، من ويلي نيلسون و The Beatles إلى Vampire Weekend و Maroon 5.

مسلسل "Borgen"

وتضم قائمة جيتس هذا الصيف الأغاني التالية:

1."Holiday " - فامباير وييكند

2. "Feels This Good " - جون ميرو \ ليونز

3. "Feeling Good" – نينا سايمون

4. "On The Sunny Side Of The Street" – بيلي هوليداي

5. "Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day" – ستيف واندر

6. "The Wind Cries Mary" – جيمي هيندريكس

7. "Lean on Me" – بيل ويذرز

8. "It's a New Day" – سكال سنابس

9. "This Love" - ماروون 5

10. "Don't Fade" – فانس جوي