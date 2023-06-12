شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب روس يبتكرون خوارزمية لزيادة دقة تحديد موقع الحافلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوّر طلاب جامعة "بيرم" القومية الروسية للبحوث العلمية خوارزمية من شأنها رفع دقة تحديد الموقع الجغرافي للحافلات وأنواع النقل العام الأخرى في التطبيقات الإلكترونية حسبما نقلت RT.

وتتأثر دقة الموقع في الوقت الفعلي للحافلات أو سيارات الأجرة في التطبيقات بجودة إشارة الأجهزة والضغط على الشبكة والمسافة بين المرسل والمستقبل للبيانات.

ويؤدي عرض البيانات القديمة بسبب هذه العوامل إلى مواقف يرى فيها المستخدم على الخريطة التفاعلية حافلة تقترب من محطة ما في وقت تكون فيه قد تجاوزتها أصلا.

وتقدم هذه الخدمات خوارزميات يمكنها تخفيف التأخير في نقل البيانات، ومع ذلك، فقد لا تعمل طريقة التنبؤ هذه في حالة حدوث ازدحام مروري في المسار أو انحراف الحافلة عنه.

وقام مؤلفو الدراسة بتحسين خوارزمية التنبؤ من خلال أخذ آخر نقطتيْن للموقع بدلا من نقطة واحدة في الحسبان.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إن الخوارزمية المقترحة تأخذ في الاعتبار الموقعيْن الحالي والجديد، والتأخير بينهما وقيما أخرى كذلك. وتحدد الخوارزمية بدقة أكبر بكثير الموقع الصحيح، على سبيل المثال، للحافلة في التطبيق الموجود على جهاز الكمبيوتر للمستخدم مع الحد الأدنى من استخدام الموارد.

وابتكر الطلاب لعبة ساعدت في تقييم فعالية الخوارزمية. وفيها لاعبان يتلقيان إحداثيات الشخصية بتردد ثلاث مرات في الثانية، وأظهر اختبار الخوارزمية الجديدة رفع دقة موقع الشخصية بنسبة 36٪، مقارنة بالطرق التقليدية للتنبؤ في حركتها.

وقال ماتفي بوغدانوف الطالب في قسم "التكنولوجيات المعلوماتية":" طبقنا نوعا آخر من الحركة المستقيمة للشخصية المشاركة في اللعبة، والتي يمكن أن يلعب دورها ترام على سبيل المثال، وفي السيناريو تمت زيادة دقة الإحداثيات على جهاز الكمبيوتر للمستخدم بمقدار ثلاثة أضعاف.

يمكن استخدام الخوارزمية في نظام الملاحة GPS، وفي الخرائط عبر الإنترنت التي تعرض المركبات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت مثل Dota 2 أو Counter-Strike .