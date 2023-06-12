تكنولوجيا: الكشف عن Hilo One… أكثر سكوتر إلكتروني دائم ذكاءً في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت الشركة البريطانية الناشئة Hilo ما تدعي أنه أكثر سكوتر إلكتروني ذكاءً في العالم، والذي يطلق عليه Hilo One.

يعتبر Hilo One سكوتر إلكتروني قائم مع الكثير من الميزات التقنية التي تضمن أمانًا محسنًا أثناء الدوران. كما يتميز Hilo One بنظام تحذير من الاصطدام مماثل كما هو مستخدم في السيارات. ويستخدم رؤية الكمبيوتر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتنبيه المتسابق من الأخطار الوشيكة. ويتم تحقيق ذلك من خلال ردود الفعل المرئية والمسموعة والحسية في مقود السكوتر.

وعلى ما يبدو، فإن Hilo One يعالج تحديات السلامة الرئيسية للدراجات البخارية الإلكترونية بشكل مباشر. وقد تم عرض Hilo One في مؤتمر Micromobility في أمستردام وهو يعكس سكوتر إلكتروني أنيق ومبتكر.

يتمتع Hilo One بحد أقصى تنظيمي للسرعة يبلغ 25 كم/ساعة بفضل محركاتها المزدوجة 350 واط ومدى الركوب البالغ 40 كم. ويمكن شحنه في المنزل أو من خلال شاحن داخل السيارة. ويتوافق Hilo One مع نظام Android Auto ويسمح بالملاحة ومشاركة معلومات النطاق بينه وبين السيارة.

يأتي الجهاز مزود بعجلة أمامية بقياس 31 سم تساعد على التنقل بسهولة في الطرق الوعرة وتضمن تحكمًا قويًا أثناء الركوب. وتضيء الإضاءة المحيطية الكاملة السكوتر الإلكتروني بالكامل لتحسين الرؤية الليلية، وستومض الأضواء عندما يقترب الركاب الآخرون بشكل خطير.

تم أيضًا تكوين كمبيوتر Hilo One الموجود على متن الاسكوتر للتعرف على استخدام خوذة الوحدة الأولى. وتتكامل وحدة التحكم المدمجة أيضًا مع الاسكوتر ويمكنها مشاركة المعلومات حول محطات الشحن والملاحة بشكل ثنائي الاتجاه.

يبلغ سعر السكوتر الإلكتروني Hilo One 2000 يورو (حوالي 2150 دولارًا أمريكيًا). وبدأت Hilo في قبول طلبات Hilo One ولكن سيتم التسليم في عام 2024.

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