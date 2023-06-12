تكنولوجيا: ‏Lucid تتخذ هدف في سوق السيارات الكهربائية في الصين من خلال خططها لبيع السيارات المستوردة والسيارات المصنعة محليًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي نتحدث فيه عن السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، هناك أيضًا العديد من العلامات التجارية المتميز في السوق. ففي الصين، تعتبر العلامة التجارية F لشركة BYD مثالاً على ذلك. وفي الولايات المتحدة، هناك شركة Lucid.

وعلى ما يبدو، تستعد شركة Lucid الفاخرة هذه الآن لدخول أكبر سوق للسيارات في العالم: الصين. وأكد رئيس عمليات Lucid في الصين، Zhu Jiang، خطط الشركة يوم الخميس الماضي. حيث قال إن الشركة “تستعد لدخول السوق الصينية” وأنها “تفكر في الإنتاج المحلي في الصين“.

وعلاوةً على بيع سياراتها في الصين، تخطط Lucid أيضًا لتصنيعها هناك. سيساعد ذلك الشركة على تقليل تكاليف الإنتاجوالقضاء على الحاجة إلى شحن السيارات من الولايات المتحدة. كلاهما تطوران إيجابيان لشركة Lucid، التي كانت تكافح ماليًا مؤخرًا.

ولقد خفضت الشركة مؤخرًا توقعات الإنتاج لعام 2023 وأعلنت عن إيرادات أقل من المتوقع. وأشار الرئيس التنفيذي بيتررولينسون إلى ارتفاع أسعار الفائدة باعتباره تحديا للسوق. تخطط Lucid لجمع 3 مليارات دولار من خلال طرح أسهم لحل مشكلاتها المالية. وسيساعد هذا الشركة، لكنها ستظل تواجه منافسة شديدة في الصين.

تعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وهي بالفعل موطن للعديد من العلامات التجارية الكبرى للسيارات الكهربائية، مثل BYD و Nio و Xpeng. كما ان Tesla تعتبر أيضًا لاعب رئيسي في السوق الصينية.

ستحتاج Lucid إلى تقديم منتج وسعر تنافسيين إذا أرادت النجاح في الصين. وستحتاج الشركة أيضًا إلى بناء علامة تجارية قوية وإنشاء شبكة وكلاء قوية. سيكون الفائز النهائي في سوق السيارات الكهربائية الصينية هو الشركة المصنعة التي يمكنها تقديم أفضل منتج وسعر وتجربة.

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