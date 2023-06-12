تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يعمل على تحديثات جديدة في التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق WhatsApp مؤخرًا في طرح سلسلة من التحديثات التي تشير إلى إعادة تصميم شامل للتطبيق. وجاء الدليل الأول مع إصدار WhatsApp Beta لنظام أندرويد إصدار 2.23.10.6، والذي قدم واجهة مُعاد تصميمها تتميز بشريط تنقل سفلي.

ويشير هذا التغيير إلى أن شركة WhatsApp ملتزمة بتجديد التطبيق بالكامل بخطوات صغيرة ومتزايدة.

وتم العثور على مزيد من التأكيد على إعادة التصميم في الاصدار التجريبي من WhatsApp لتحديث اندرويد الإصدار 2.23.12.3. حيث أظهر هذا التحديث نمطًا جديدًا للتبديل، يتماشى مع إرشادات Material Design 3. ويبدو أن تطبيق WhatsApp مكرس لاتباع هذه الإرشادات في جهود إعادة التصميم، مع الاهتمام حتى بأدق التفاصيل.

وفي أحدث تحديث لـ WhatsApp Beta لنظام أندرويد الإصدار 2.23.12.15، تم اكتشاف تغيير مهم آخر. إذ تخطط WhatsApp لتجديد زر الإجراء العائم، والذي يسمح للمستخدمين ببدء محادثات جديدة بسرعة. سيأتي زر الإجراء العائم الجديد على شكل مربع بحواف مستديرة قليلاً، بما يتوافق مع إرشادات تصميم Material Design 3.

لن يتم تطبيق إعادة التصميم هذه فقط على زر الإجراء العائم ولكن أيضًا على الأزرار الموجودة داخل علامات تبويب المكالمات والحالة. وتعتبر إعادة تصميم أزرار الإجراءات العائمة قيد التطوير حاليًا وسيتم إصدارها لمختبري الإصدار التجريبي فيالتحديث المستقبلي للتطبيق. يتناول هذا التحديث طلب مستخدم طويل الأمد لواجهة محدثة، مما يدل على أن WhatsApp أخذ ملاحظات المستخدم في الاعتبار.

وبالإضافة إلى إعادة تصميم الواجهة، يعمل تطبيق WhatsApp على العديد من الميزات المثيرة الأخرى. فيقدم الإصدار التجريبي من التطبيق خيار مشاركة الصور عالي الجودة، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور عالية الدقة دون فقدان أي جودة.

ويجلب آخر تحديث تجريبي أيضًا لوحة مفاتيح رموز تعبيرية معاد تصميمها، مما يعزز التجربة المرئية للتعبير عن المشاعر من خلال الرموز التعبيرية.

وعلاوةً على ذلك، يعمل WhatsApp بنشاط على تطوير ميزة مشاركة الشاشة لهواتف اندرويد. ستمكّن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة شاشاتهم مع الآخرين أثناء المحادثات وتعزيز التعاون وإمكانيات الدعم.

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