تكنولوجيا: ناسا تطلق مبادرة لإرسال الأسامى إلى الفضاء كجزء من مهمة Europa Clipper

القاهرة - سامية سيد - تدعو وكالة ناسا أي شخص مهتم بتقديم اسمه ليتم نقشه على مركبة الفضاء يوروبا كليبر، والتي ستسافر 1.8 مليار ميل لاستكشاف القمر الأوروبي للمشتري.

وسيصاحب الأسماء قطعة من العمل المكتوب بعنوان In Praise of Mystery: A Poem for Europa ، كتبها الشاعر الأمريكي أدا ليمون.

تصف وكالة ناسا المبادرة بأنها "رسالة في زجاجة" لأنها تتضمن إرسال تحية من الأرض إلى أعماق نظامنا الشمسي الأكثر ظلمة.

قال نيكولا فوكس، المدير المشارك لمديرية المهام العلمية في ناسا: "رسالة في زجاجة هي التقارب المثالي بين العلم والفن والتكنولوجيا، ونحن متحمسون لمشاركة العالم في فرصة أن نكون جزءًا من رحلة يوروبا كليبر". "أنا أحب فكرة أن أسمائنا ستسافر عبر نظامنا الشمسي على متن المركبة الفضائية التي تتحمل الإشعاع والتي تسعى إلى كشف أسرار القمر المتجمد لكوكب المشتري."

ومن المقرر إطلاق أوروبا كليبر من كيب كانافيرال، فلوريدا، في أكتوبر 2024 وتستغرق ست سنوات للوصول إلى وجهتها.

بينما يدور حول كوكب المشتري ويقوم بعدة رحلات طيران على أوروبا، ستقوم مجموعة من الأدوات العلمية بجمع البيانات حول المحيط الجوفي للقمر والقشرة الجليدية والغلاف الجوي.

الهدف الرئيسي من مهمة Europa Clipper هو اكتشاف ما إذا كانت هناك أي أماكن تحت سطح أوروبا يمكنها دعم الحياة.

وسيسعى أيضًا إلى فهم طبيعة القشرة الجليدية والمحيطات الموجودة تحتها، وكذلك معرفة المزيد عن تكوين القمر وجيولوجيته.

وقالت ناسا: "الاستكشاف التفصيلي للمهمة ليوروبا سيساعد العلماء على فهم أفضل للإمكانيات الفلكية البيولوجية لعوالم صالحة للسكن خارج كوكبنا".