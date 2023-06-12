تكنولوجيا: اصدار جديد من لعبة Mortal Kombat 1 يصل في ١٩ سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت NetherRealm و WB Games عن Mortal Kombat 1، وهو إصدار “ولِد من جديد” في السلسلة التي تعد بميكانيكا قتالية وأوضاع لعب جديدة. وبينما يتم إخفاء معظم التفاصيل، سنرى العديد من الشخصيات المعروفة بالإضافة إلى “Kameo Fighters” لمساعدتك في منتصف المعركة.

ستصل Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر للحاسب الشخصي (عبر Epic and Steam) واجهزة PS5 و Switch وXbox Series X/S. وسيحصل عملاء الطلب المسبق على حق الوصول إلى إصدار تجريبي في أغسطس.

سيوفر الإصدار الرقمي المميز بسعر 110 دولار وصولاً مبكرًا إلى اللعبة (14 سبتمبر)، بالاضافة إلى الشكل الخارجي جوني كيج المصنوع ليشبه الممثل جان كلود فان دام، ويوفر ايضًا الإصدار الوصول المبكر إلى الشخصيات القابلة للعب و Kameo Fighters عند وصولهم بعد الإطلاق.

إذا كنت مخلصًا حقًا، فإن إصدار Kollector’s المادي بسعر 250 دولارًا سيتضمن منحوتة Liu Kang بحجم 16.5 بوصة بالإضافة إلى مظهر مطابق داخل اللعبة ومطبوعات فنية وحالة خاصة.

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