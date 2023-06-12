تكنولوجيا: الإعلان عن GoChess.. لوحة ذكية آلية بالكامل مع قطع ذاتية الحركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الإعلان عن لوحة GoChess الذكية على Kickstarter ، وعلى ما يبدو، فإنها تجلب السحر والتكنولوجيا إلى لعبة الشطرنج الكلاسيكية القديمة .

تتميز GoChess بلوحة ذكية آلية بالكامل مع قطع شطرنج ذاتية الحركة وأضواء تدريب مرمزة بالألوان. كما انها تحتوي أيضًا على تطبيق مصاحب يوفر اتصالاً عبر الإنترنت ومزيدًا من الموارد للاستمتاع باللعبة الجميلة على أكمل وجه.

وقد تم تصنيع GoChess بواسطة Particula وتم إطلاق حملة التمويل الجماعي Kickstarter في أواخر الشهر الماضي. تعد لوحة GoChess بإحداث ثورة في طريقة لعب وتعلم لعبة الشطرنج. وهي تعتبر رقعة الشطرنج الأكثر تقدمًا وقوة على الإطلاق، فهي توفر الكثير من الموارد التحليلية عبر الذكاء الاصطناعي والمصادر الأخرى.



واحدة من المشاكل الرئيسية لتعلم وتحسين الشطرنج هي صعوبة الحصول على موارد التعلم ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستغرق لعب الشطرنج عبر الإنترنت وقتًا طويلاً لإعداد اللعبة والحصول على خصوم. لذلك، تسعى لوحة GoChess لملء هذا الفراغ بمواردها ووظائفها الممتازة. فهي تعتبر حل شامل يجمع بين اللوحة الآلية بالكامل وأضواء التدريب المرمزة بالألوان والقطع ذاتية الحركة ودعم الذكاء الاصطناعي والاتصال السلس بمجتمع الشطرنج عبر الإنترنت.

وتقول Particula أن GoChess تقدم مجموعة كاملة من القوة التحويلية للعب في الشطرنج، بالاضافة إلى انها تمزج بين التكنولوجيا المتطورة واللعب الخالد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تحتوي رقعة الشطرنج الذكية GoChess على بطارية قابلة لإعادة الشحن بتقنية Bluetooth (BLE) بينما تساعد أجهزة الاستشعار المغناطيسية المتعددة في تتبع حركة القطع. ويأتي نظام الإضاءة في GoChess ملون وقابل للتهيئة من قبلالمستخدم.

وباستخدام تطبيق الهاتف المحمول GoChess، يمكنك اللعب عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت أو باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك الاتصال بمنصات الشطرنج الشهيرة مثل chess.com و Lichess.com. يقدم للتطبيق تصميمًا بسيطًا بثلاثة إصدارات بما في ذلك GoChess Lite والنموذج الأصلي.

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