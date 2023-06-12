تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة في سلسلة Google Pixel 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في سلسلة هواتف Google Pixel 8 المرتقب إطلاقها من جوجل خلال الفترة القادمة.

جاءت التسريبات الجديدة عبر مصدر مطلع على خطط شركة جوجل لتقدم تفاصيل مواصفات الكاميرة في الجيل القادم من هواتف Pixel، الذي يتضمن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro.

ولقد أوضحت التسريبات أن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro تأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يكون المستشعر الرئيسي المستخدم في إعدادات الكاميرة ISOCELL GN2، والذي تستبدل به الشركة مستشعر ISOCELL GN1 الذي قدم في سلسلة Pixel 7.

كما أوضحت التسريبات أن هاتف Pixel 8 يضم مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، والذي يدعم تكبير محدود 0.55، مقارنة بقدرة سلسلة Pixel 7 على التكبير 0.67.

من جانب أخر تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Pixel 8 Pro مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، على أن يكون المستشعر المستخدم Sony IMX787، ويدعم المستشعر التكبير 0.49.

كما يأتي هاتف Pro بمستشعر GM5 بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم التكبير البصري حتى 5 مرات أيضاً يضم Pixel 8 Pro مستشعر 8 في 8 جديد ToF VL53L8 والذي يدعم التركيز التلقائي السريع بكفاءة أعلى.

وتتميز سلسلة هواتف Pixel 8 كاميرة أمامية بمستشعر Samsung 3J1 بدقة 11 ميجا بيكسل، كما يضم هاتف Pixel 8 Pro بشكل خاص مستشعر Melexis MLX90632 للحرارة.

يذكر أن جوجل تدعم سلسلة الهواتف الجديدة بترقية في البرمجيات تتضمن دعم الفلاش التكيفي الذي يتيح ضبط شدة إضاءة فلاش LED لتعزيز الإضاءة عند التصوير الثابت أو تسجيل الفيديو، هذا إلى جانب تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي للتصوير بكفاءة في النمط السينمائي.

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