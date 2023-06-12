تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 6 من يوليو لإطلاق Honor 90 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 6 من شهر يوليو المقبل لإطلاق هاتف Honor 90 للأسواق العالمية.

قدمت Honor سلسلة هواتف Honor 90 في السوق الصيني في حدث عقد في 29 من شهر مايو، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الهاتف في أسواق جديدة.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر Honor القادم في 6 من يوليو من مدينة باريس في فرنسا لإطلاق هذا الإصدار في مزيد من الأسواق العالمية.

ويتميز هاتف Honor 90 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1.

كما يضم هذا الإصدار مستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يضم Honor 90 مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4، وفتحة عدسات f/1.9، وحجم بيكسل 0.56μm، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، لذا نترقب الحدث الرسمي الشهر المقبل لتفاصيل أكثر حول سعر الهاتف في الأسواق العالمية.

المصدر

اعلان





