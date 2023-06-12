شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. AT&T تبدأ فى استخدام منصة Jibe من Google لرسائل RCS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت AT&T مراسلة RCS على هواتف Android منذ عام 2021، ولكن إذا سألت بعض عملاء شركة الجوال، فإن التجربة لم تكن دائمًا رائعة، حيث لا تعمل إمكانية التشغيل البيني بين الأجهزة المختلفة في بعض الأحيان كما هو متوقع، وهذا على وشك التغيير، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قام هيروشي لوكهايمر، نائب رئيس Google الأول لنظام التشغيل Android، بالتغريد (عبر Android Police) أن AT&T تقوم بترحيل نظام RCS الخلفي إلى منصة Jibe الخاصة بـ Google.

ووفقًا لـ Lockheimer، يعني التغيير أن عملاء AT&T سيحصلون على أحدث ميزات RCS "على الفور"، ويجب أيضًا أن تحل أي مشكلات متعلقة بالتشغيل البيني العالقة بين هواتف AT&T والأجهزة الموجودة على الشبكات المختلفة، وفقاً لموقع engadget.

والتزمت AT&T و Verizon و T-Mobile بخدمة RCS منذ تشكيل مبادرة المراسلة عبر الناقل في عام 2019، ولكن فقط بعد الإعلان عن نهاية تلك الشراكة في عام 2021، وأصبحت Google أكثر انخراطًا بشكل مباشر في دفع النظام الأساسي، حيث بدأت RCS إيجاد موطئ قدم في الولايات المتحدة، في عام 2021، أصبحت T-Mobile أول شركة اتصالات تلتزم بتحميل رسائل Google مسبقًا على أجهزتها التي تعمل بنظام Android، بعد عام، فعلت Verizon الشيء نفسه.

في I / O 2023 ، أعلنت Google أن هناك أكثر من 800 مليون شخص يستخدمون RCS على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى مليار بحلول نهاية العام، ومع ذلك، تواجه المنصة عقبة كبيرة، حيث لم تُظهر Apple أي علامات على اهتمامها بدعم RCS، حتى إذا استمرت Google في طرح هذا الموضوع، حتى يتغير شيء ما، فهذا يعني أن ميزات RCS مثل التشفير من طرف إلى طرف لا تعمل عندما يرسل مستخدمو Android رسائل نصية إلى الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يستخدمون أجهزة iPhone.