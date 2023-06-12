شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن إصدار جديد من إكس بوكس بسعر 350 دولارًا أمريكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن نسخة جديدة سوداء من جهاز إكس بوكس Series S بسعة تخزينية حجمها تيرابايت، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Xbox Games Showcase، وفقاً لموقع aitnews.

ولم تُغير مايكروسوفت من تصميم الجهاز ولا مواصفاته الداخلية مقارنةً بجهاز Xbox Series S الأصلي، بخلاف اللون الأسود وزيادة سعة التخزين.

وستوفر مايكروسوفت الجهاز للحجز الأولي بدايةً من اليوم بسعر 350 دولارًا أمريكيًا، لكنه لن يتوفر للجمهور إلا بحلول بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلن رئيس قطاع إكس بوكس في مايكروسوفت، فيل سبنسر، عن جهاز Xbox Series S الجديد، الذي أُطلق عليه اسم الكربون الأسود Carbon Black، خلال فعاليات المؤتمر، حيث أشار أيضًا إلى زيادة مبيعات الشركة من أجهزة Xbox Series X الأغلى.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت سابقًا النسخة الأصلية من جهاز Xbox Series S بسعر 300 دولارٍ أمريكيٍ لكن مع سعة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت فقط، وهي لم تكن كافية للكثير من اللاعبين.

يُذكر أن شركة ويسترن ديجيتال كانت قد أعلنت قبل أيام عن بطاقات ذاكرة إضافية لأجهزة إكس بوكس بسعة 512 جيجابايت وتيرابايت بسعر يبدأ من 80 دولارًا أمريكيًا.

ويتضح من السعر الجديد أن جهاز Xbox Series S سيكون صفقة مميزة للاعبين المتحمسين للشراء، إذ سيتاح لهم تنزيل المزيد من الألعاب على الجهاز مع الحفاظ على أداء أفضل، ووقت تحميل أقل للألعاب.

وستبدأ مايكروسوفت توفير الجهاز الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق إصدارات الخريف من ألعاب مثل Starfield و Forza Motorsport المنتظرة.

وتحاول مايكروسوفت توفير إصدارٍ أرخص من جهاز الألعاب الخاص بها إكس بوكس؛ ﻷنها تعتقد أن سعر 500 دولارٍ أمريكي – وهو السعر المبدئي لجهاز Xbox Series X – قد لا يكون مناسبًا للعديد من اللاعبين حول العالم، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس إكس بوكس، فيل سبنسر.