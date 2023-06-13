تكنولوجيا: سماعة Honor Earbuds X5s اللاسلكية تنطلق بعمر شحن 35 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن سماعة Honor Earbuds X5s اللاسلكية التي تدعم إلغاء الضوضاء بقوة 30 ديسيبل، وتدعم نمط الشفافية، كما تنطلق بسعر أقل من 20 دولار.

تتميز سماعة Earbuds X5s اللاسلكية بدعم إلغاء الضوضاء النشطة بما يصل إلى 30 ديسيبل، مع إمكانية التبديل بين وضع الشفافية ونمط إلغاء الضوضاء بسلاسة.

أيضاً تضم السماعة اللاسلكية محرك 10مم، كما تدعم اثنان من ميكروفونات ENC لخفض الضوضاء أثناء المكالمات، وتدعم السماعة أيضاً تشفير AAC.

كما تأتي سماعة X5s بتقنية البلوتوث 5.3 بميزة الإتصال الثنائي، وتدعم معايير IP54 لمقاومة التعرق والأتربة.

أيضاً تؤكد الشركة على دعم السماعة ميزة الإقتران السريع، كما تدعم السماعة تخصيص إعدادات اللمس، والصوت عبر تطبيق Honor Smart Space.

وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C، كما تقدم السماعة بشكل مستقل عمر شحن 9 ساعات من التشغيل، بينما يصل عمر الشحن إلى 35 ساعة مع الحافظة، وتنطلق سماعة Honor X5s اللاسلكية في السوق الصيني بسعر 16 دولار.

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