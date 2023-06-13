تكنولوجيا: AMD تقدم معالج Ryzen 5 5600X3D قريباً بآداء قوي وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة AMD للإعلان الرسمي قريباً عن معالج Ryzen 5 5600X3D الذي يأتي للأسواق بآداء قوي ومستوى تسعير جيد.

أكدت التسريبات على أن شركة AMD بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من سلسلة رقاقات Ryzen 5، والتي تنطلق بعنوان Ryzen 5 5600X3D، وترتكز على معمارية Zen 3، كما يأتي المعالج بتقنية 3D V-cache، ويأتي بعدد 6 من الأنوية مع 12 thread.

أيضاً تتميز الرقاقة بسرعة 4.4 GHz مع رفع تردد التشغيل، وسرعة أساسية 3.3 GHz، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مواصفات هذا الإصدار، حيث تأتي كل نواة في وحدة المعالجة بسعة 512 كيلو بايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 بإجمالي 3 ميجا بايت.

وتتميز الرقاقة بذاكرة تخزين مؤقت 32 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت 3D مضغوطة، كما يدعم المعالج قوة 65W.

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