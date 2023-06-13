شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لطرح مزيد من إصدارات Vision Pro بأسعار رخيصة بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من ثماني سنوات ، قامت شركة أبل بإزالة الستار عن أول سماعة رأس للواقع المعزز ، أو كما تسميها الشركة ، الكمبيوتر المكاني Vision Pro ، والذي يأتي بسعر 3500 دولار، وفي حين أنه من غير المتوقع أن يصل Vision Pro إلى الرفوف قبل أوائل عام 2024 ، تعمل أبل بالفعل على إصدار أكثر تكلفة من سماعات الرأس، والتي يمكن أن تصل بحلول عام 2025.

ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On، تخطط أبل لإطلاق جهاز كمبيوتر مكاني فعال من حيث التكلفة، ليس ذلك فحسب، بل تعمل أبل على طراز أحدث من Vision Pro، والذي يمكن أن يأتي مع شريحة أحدث لتحسين الأداء.

ونظرًا لأن سماعة الرأس باهظة الثمن تحمل اسم Vision Pro، فإن النسخة ذات الأسعار المعقولة المذكورة يمكن أن تحمل اسم "Apple Vision" أو "Apple Vision One"، كما يقول Gurman، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف تخطط أبل لخفض السعر ، على الرغم من أن Gurman لديه بعض الأفكار.

كيف يمكن أن يختلف إصدار Vision Pro الميسور التكلفة؟

ويحتوي Vision Pro على بعض المكونات باهظة الثمن التي تشمل شرائح M2 و R1 وشاشتين 4K micro-LED وأجهزة الكاميرا وأجهزة الاستشعار، ولتوفير المال، قد تفكر أبل في استخدام شاشات أقل تكلفة، ومعالج منخفض المواصفات، وعدد أقل من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وإزالة مكبرات الصوت المكانية من سماعة الرأس، وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام AirPods Pro الخاصة بهم للصوت.

ووفقًا لغورمان، هناك جوانب معينة من غير المرجح أن تتنازل عنها أبل فيما يتعلق بإصدار أرخص من منتجها، حيث تعرض الشاشة الخارجية، المسماة EyeSight ، عيون مرتديها ، ونظام تتبع العين واليد جزء لا يتجزأ من أبل Vision ، تمامًا مثل شاشة اللمس لجهاز iPhone، من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بهذه الميزات في طراز أرخص.

ومن غير المتوقع الإعلان عن الإصدار الميسور التكلفة من Vision Pro حتى أواخر عام 2025 ، أي بعد عامين من الإصدار الأصلي، وبالنظر إلى سلسلة التأخيرات التي واجهتها Vision Pro ، فقد يكون الأمر أكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، تشير إستراتيجية أبل في الحصول على إصدار "Pro" بسعر معقول من سماعة الرأس الخاصة بها إلى أنهم يعتزمون وضع إستراتيجية مكونة من منتجين للجهاز، على غرار طرازات iPhone و iPhone Pro.