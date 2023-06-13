شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين كاميرا Google Pixel 8 وPixel 8 Pro.. وفقاً لتسريب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro يقومان بترقية مستشعرهما الأساسي عالي الدقة إلى مستشعر جديد مع المستقبل، ومن المحتمل أن يتيح Tensor G3 الجديد ميزات تصوير أكثر قوة، وفقًا لتسريب جديد، قدمت الهواتف الذكية Pixel 7 وPixel 7 Pro المتوفرة حاليًا من Google جهاز Tensor G2 SoC الجديد، والذي استفاد بشكل أفضل من أجهزة الكاميرا الأحدث التي تم تقديمها مع طرازي Pixel 6 وPixel 6 Pro السابقين.

أتاح Tensor G2 ميزات جديدة مثل وضع Long Exposure ووضع Night Sight الأسرع وغير ذلك الكثير، والتي لم يكن معظمها ممكنًا في الطرز السابقة، لذلك، بينما تلقت سلسلة Pixel 6 أفضل الكاميرات عالية الدقة، تمكنت Google من الاستفادة منها بشكل أفضل فقط مع الجيل التالي، وهو سلسلة Pixel 7.

ذكرت هيئة Android نقلاً عن مصادر تعمل في Google، في تقرير أن أنظمة الكاميرا في كلا هواتف سلسلة Pixel 8 ستتلقى بعض الترقيات الملحوظة، وبدءًا من الكاميرات الأساسية، يُقال إن كلا من كاميرات Samsung GN1 (50 ميجابكسل) تمت ترقيتها إلى مستشعرات Samsung GN2 (50 ميجابكسل) أكبر قليلاً، حزم مستشعر الكاميرا الأساسي الجديد هذا مع تنسيق بصري 1.4 ميكرومتر و 1 / 1.12 بوصة هو بالتأكيد ترقية على GN1 في الإصدار السابق من حيث القدرة يمكنه التقاط 35 في المائة من الضوء أكثر من GN1، ويجب أن يكون أكثر إشراقًا وصور أكثر وضوحًا في الإضاءة المنخفضة.

يستطيع المستشعر مع أقصى دقة مدعومة تبلغ 8،160 × 6،144 بكسل أيضًا التقاط فيديو بدقة 8K 30 إطارًا في الثانية، ومع ذلك ، يدعي المصدر أن الميزة قد لا تشق طريقها إلى المستخدمين بسبب بعض كاميرات Google و قيود حرارية، هناك أيضًا HDR متداخلة، مما يقلل من الظلال عند تسجيل الفيديو، وفقاً لموقع gadgets360.

لحسن الحظ، الكاميرا الأساسية ليست الوحيدة التي تتلقى ترقيات هذا العام. يذكر المصدر أن الكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية في Pixel 8 Pro يجب أن تتم ترقيتها أيضًا من كاميرا Sony IMX386 الحالية والقديمة (موثوقة) بدقة 12 ميجابكسل إلى كاميرا Sony IMX787 عالية الدقة بدقة 64 ميجابكسل، هذا هو نفس المستشعر المستخدم في Pixel 7a الذي تم إطلاقه هذا العام، في كاميرته الأساسية وحزم أيضًا تثبيت الصورة البصرية (OIS)، ومع ذلك، هذا يعني أيضًا أن وضع الماكرو قد يكون مفقودًا لأن هذه الكاميرا تفتقر إلى إمكانية الماكرو الحقيقية على مستوى الأجهزة في Pixel 7a.

يقال أيضًا أن الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية لهاتف Pixel 8 ستحصل على ترقية، يبدو أن Google قد وصلت إلى صندوق أجزائها لهذا المستشعر الجديد (Sony IMX386) الذي يفترض أن يأتي من سلسلة Pixel 6 ، لكنه يحزم نسبة تكبير مختلفة قليلاً (من 0.67x إلى 0.55x).

بالنسبة للباقي، يقال إن كاميرات الصور الشخصية ستظل كما كانت من قبل، والتي ستكون مستشعر 11 ميجابكسل على كلا الجهازين، وستظل الكاميرا المقربة البصرية 5X على Pixel 7 Pro كما هي على Pixel 8 Pro ، وفقًا للتقرير، ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه سيتم أيضًا ترقية مستشعرات وقت الرحلة (ToF) أحادية النقطة من الطرز المتميزة السابقة إلى وحدة أكثر تقدمًا (مستشعر 8 × 8 ToF VL53L8)، ولكن مرة أخرى، فقط لـ Pixel 8 Pro على وجه الخصوص.

من وجهة نظر البرنامج، هناك ميزتان مميزتان جديدتان مع Adaptive Torch (يضبط ديناميكيًا شدة الفلاش) و Segmentation AWB (سيعالج أجزاء مختلفة من الصورة بشكل منفصل)، جنبًا إلى جنب مع تحديد مستوى ضبابية الفيديو في عدسة الكاميرا من بين ميزات أخرى.

ما يتضح أيضًا من التفاصيل المذكورة أعلاه هو أن Google تسير مع أجهزة أفضل على طراز Pixel 8 Pro المتطور، حتى عند مقارنتها بـ Pixel 8، وهو ما لم يكن الحال مع الطرز السابقة حيث كان كلا الهاتفين يقدمان عادةً نفس المفتاح أجهزة الكاميرا (واسعة وعريضة للغاية) مع إضافة كاميرا تليفوتوغرافي على طراز Pro يشير هذا أيضًا إلى وجود فجوة سعرية أعلى محتملة بين الهاتفين مع سلسلة Pixel 8 هذا العام.

بمقارنة هذه المواصفات بجهاز Pixel Fold الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، (أول جهاز قابل للطي من Google) يبدو أيضًا أنه يشير إلى أن Pixel 8 Pro سينتهي به الأمر إلى أن يكون أفضل تجربة تصوير، حيث سيتم حزمه في أجهزة الكاميرا الأحدث وTensor G3 SoC الجديد، أيضًا، يوفر Pixel Fold كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع 0.8 ميكرون بكسل إلى جانب مستشعرين بدقة 10.8 ميجابكسل للكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة، كاميرا 8 ميجابيكسل و9.5 ميجابيكسل (مضمنة في الشاشة القابلة للطي) هي المسؤولة عن صور السيلفي.