شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعاوى قضائية جديدة ضد أبل وأمازون بسبب أسعار آيفون و iPad في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت أبل و أمازون دعوى قضائية مع المستهلكين تتعلق الاحتكار في محكمة أمريكية تتهمهما بالتآمر لتضخيم سعر أجهزة آيفون و iPad بشكل مصطنع، وذلك بالنسبة للهواتف المباعة على منصة أمازون، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب ما ورد رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوغينور عطاءات من شركة أبل وأمازون لرفض الدعوى الجماعية المرتقبة لأسباب قانونية مختلفة، وقال كوجينور إن "صلاحية" السوق ذات الصلة، وهي قضية مركزية في التقاضي ضد الاحتكار، كانت مسألة على هيئة محلفين، ويعني الحكم أن القضية ستمضي قدما في جمع الأدلة وغيرها من الإجراءات السابقة للمحاكمة.

الدعوى المرفوعة في نوفمبر 2022 هي من بين العديد من الإجراءات الخاصة والحكومية التي تتحدى ممارسات تسعير أمازون عبر الإنترنت، حيث أن المدعون هم سكان الولايات المتحدة الذين اشتروا أجهزة أيفون و iPad جديدة من Amazon بدءًا من يناير 2019، وهم يدعون أن اتفاقية بين أبل و Amazon دخلت حيز التنفيذ في ذلك العام والتي قيدت عدد الموزعين التنافسيين في انتهاك لأحكام مكافحة الاحتكار.

ما موضوع الدعوى؟

تدعي الدعوى القضائية أنه في عام 2018 ، كان هناك حوالي 600 بائعي أبل تابعين لجهات خارجية على Amazon، كما تدعي أن شركة أبل وافقت على منح Amazon خصمًا على منتجاتها إذا خفضت Amazon عدد بائعي أبل من سوقها.

ماذا تقول شركة أبل؟

جادلت شركة أبل من جانبها بأن اتفاقها مع Amazon حد من عدد الموزعين المعتمدين بهدف المساعدة في تقليل سلع أبل المزيفة التي يتم بيعها على منصة التجارة الإلكترونية. في دعوى قضائية ، وصف محامو شركة آبل الاتفاقية بأنها "شائعة" وقالوا إن "المحكمة العليا والدائرة التاسعة اعترفا بشكل روتيني بأن مثل هذه الاتفاقات قانونية وقابلة للتنافس."