شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعاوى قضائية جديدة ضد أبل وأمازون بسبب أسعار آيفون و iPad في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب ما ورد رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوغينور عطاءات من شركة أبل وأمازون لرفض الدعوى الجماعية المرتقبة لأسباب قانونية مختلفة، وقال كوجينور إن "صلاحية" السوق ذات الصلة، وهي قضية مركزية في التقاضي ضد الاحتكار، كانت مسألة على هيئة محلفين، ويعني الحكم أن القضية ستمضي قدما في جمع الأدلة وغيرها من الإجراءات السابقة للمحاكمة.
ما موضوع الدعوى؟
تدعي الدعوى القضائية أنه في عام 2018 ، كان هناك حوالي 600 بائعي أبل تابعين لجهات خارجية على Amazon، كما تدعي أن شركة أبل وافقت على منح Amazon خصمًا على منتجاتها إذا خفضت Amazon عدد بائعي أبل من سوقها.
ماذا تقول شركة أبل؟
جادلت شركة أبل من جانبها بأن اتفاقها مع Amazon حد من عدد الموزعين المعتمدين بهدف المساعدة في تقليل سلع أبل المزيفة التي يتم بيعها على منصة التجارة الإلكترونية. في دعوى قضائية ، وصف محامو شركة آبل الاتفاقية بأنها "شائعة" وقالوا إن "المحكمة العليا والدائرة التاسعة اعترفا بشكل روتيني بأن مثل هذه الاتفاقات قانونية وقابلة للتنافس."
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