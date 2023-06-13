شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة "Cities Skylines II" على أجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب فى 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تصدر لعبة Cities Skylines II في 24 أكتوبر 2023، حيث ستصدر على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي، ويعرض المقطع الدعائي الجديد العناصر المرئية والميكانيكية المحدثة للتتمة.

وقامت شركة المطور Colossal Order بطرح النسخة الأصلية من Cities Skylines منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الحين بيعت أكثر من 12 مليون نسخة، وهناك مجتمع قوي على Twitch و YouTube للعبة، ولعبت بعض الشخصيات الكبيرة الجزء الثاني من اللعبة وتقدم ملاحظات للمطورين.

الطلبات المسبقة لـ Cities Skylines II مفتوحة اليوم، وقد كشفت Colossal Order عن اللعبة الجديدة في مارس ، وتخطط لعرض كل ميزة من ميزاتها بالتفصيل، واحدة أسبوعيًا، خلال الأشهر المقبلة.

وعلى جانب آخر أعلن فيل سبينسر الرئيس التنفيذي لشركة Xbox Game Studios ، عن إصدار Xbox Series S جديد في Summer Game Fest، حيث سيوفر البديل الجديد لوحدة التحكم سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت (ضعف الكمية السابقة) بلون أسود كربوني أنيق، ومن المنتظر إطلاقها في الأول من سبتمبر يعني أنها "في الوقت المناسب تمامًا لـ Starfield" ، اللعبة المرتقبة بشدة والتي ستصل في السادس من سبتمبر.

وقال مدير التسويق الأول في Xbox Bree Adams اليوم في منشور بالمدونة: "سواء كنت تبحث عن الترقية من وحدة التحكم الحالية الخاصة بك أو كنت جديدًا على Xbox ، فإن Xbox Series S - 1 تيرابايت يقدم لك خيارًا آخر ضمن عائلة أجهزة Xbox".

وبالإضافة إلى ذلك، تقول إن لونها الأسود الكربوني هو "نفس اللمسة النهائية العصرية غير اللامعة" مثل Xbox Series X و Xbox Wireless Controller،"تتميز وحدة التحكم هذه بنفس سرعة وأداء الجيل التالي من السلسلة S بسعة 512 جيجابايت، والآن مع ضعف سعة التخزين حتى تتمكن من تنزيل المزيد من ألعابك المفضلة على وحدة التحكم الخاصة بك حيث ستكون جاهزة للعب عندما تكون كذلك"، ويمكن طلب وحدة التحكم مسبقًا من Xbox و Microsoft Store.