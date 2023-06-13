شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Forza Motorsport تصل رسميا في 10 أكتوبر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت في Summer Game Fest أن لعبة Forza Motorsport التي طال انتظارها ستطلق أخيرًا في 10 أكتوبر، حيث تم تحديد دخول الخط الرئيسي الثامن في سلسلة Turn 10 Studios مبدئيًا لإصدار الربيع ولكن تم تأجيله في يناير حتى وقت لاحق في عام 2023.

ويقول المطور إن Forza Motorsport ستستفيد إلى أقصى حد من أحدث أجهزة Xbox وأجهزة الكمبيوتر، مما يوفر تجربة الامتياز الأكثر غامرة حتى الآن، وستقدم 100 مركبة جديدة من بين أكثر من 500 سيارة في تشكيلة اللعبة.

وسيتم إطلاق لعبة السباق الأشهر على Xbox Series X / S وXbox Game Pass والكمبيوتر الشخصي عبر مايكروسوفت Store و Steam.

يذكر أن Summer Game Fest هو حدث ألعاب فيديو حي ينظمه ويستضيفه الصحفي Geoff Keighley، ويقام هذا الحدث سنويًا على عدة قنوات مباشرة خلال فترة الصيف الأمريكية، وتم إنشاؤه في عام 2020 بعد إلغاء أهم الأحداث في هذا المجال، E3 و Gamescom، بسبب جائحة COVID.