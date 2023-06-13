شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن طرح نسخة Cyberpunk 2077: Phantom Liberty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور Nicolas Cage في الكلمة الافتتاحية لمناقشة دوره في لعبة Dead by Daylight ، ظهر Keanu Reeves في Xbox Games Showcase لتقديم المقطع الدعائي للنسخة الجديدة Cyberpunk 2077: Phantom Liberty، لعبة Cyberpunk 2077 الشهيرة.

ويعيد ريفز دوره كجوني سيلفرهاند في النسخة الجديدة، والتي تتضمن اسمًا كبيرًا آخر في شكل إدريس إلبا، حيث قال ريفز إن فانتوم ليبرتي يرى جوني وفيي يضطلعان بـ"مهمة تجسس خطيرة"، حيث يلعب إلبا دور عميل سري، وسيأخذك التوسيع إلى Dogtown ، وهي منطقة جديدة في Night City ، حيث سيتم تكليفك بإنقاذ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، وأضاف ريفز: "توقع توسعًا هائلاً، التقلبات والأسرار والكثير من الأشياء للقيام بها".

ويعرض المقطع الدعائي صوت شخصية جديدة تقول إنهم على دراية بالقنبلة الموقوتة في رأس V وأنه يمكنهم إنقاذ حياة البطل، يبدو أن ثمن الخلاص هو إخراج القائد العام.

تتشكل لعبة Phantom Liberty لتكون استمرارًا مثيرًا للفضول لقصة Cyberpunk 2077، ومن المنتظر طرح Phantom Liberty في 26 سبتمبر، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن DLC لن يكون متاحًا على PS4 أو Xbox One.