شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتفى Google Pixel 8 وPixel 8 Pro سيحصلان على بعض ترقيات الكاميرا الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أننا لم نحصل على نظرة خاطفة على سلسلة Pixel 8 في مؤتمر Google I / O لهذا العام ، إلا أن بعض الشائعات تفرز ما يمكن توقعه من الهواتف الذكية القادمة من جوجل، حيث أن تصميم الهواتف موجود بالفعل - يبدو أن Pixel 8 يظل مسطحًا وصغيرًا ، ويمكن لـ Pixel 8 Pro التخلص من المنحنيات للحصول على مظهر مسط، و الآن ، يعطينا تقرير فكرة عن كيفية أداء البصريات لسلسلة Pixel 8 القادمة.

وعلى عكس Pixel 7 ، الذي أدخل تحسينات طفيفة فقط على أجهزة الكاميرا ، سيحتوي Pixel 8 على ترقيات جديدة للأجهزة ، وفقًا لتقرير من Android Authority، ويمكن أن يحصل Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro على مستشعر كاميرا Galaxy S23 بدقة 50 ميجابكسل

حيث أن المستشعرات المشابهة لتلك الموجودة في طرازي Galaxy S22 و S23. يعد مستشعر GN2 تحسنًا ملحوظًا على مستشعر GN1 الذي تم استخدامه في سلسلتي Pixel 6 و Pixel 7.

وبفضل حجمه الأكبر، يمكن لـ GN2 التقاط 35٪ المزيد من الضوء، مما يجعله أداءً ممتازًا في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم الميزات الحديثة، بما في ذلك التقاط الفيديو بدقة 8K / 30 إطارًا في الثانية و Staggered HDR ، والتي يمكن لـ Google الاستفادة منها لتحسين جودة صورة HDR عن طريق تقليل الظلال.

وفقًا للتقرير، يمكن لـ Google تبديل عرض 12 ميجابكسل من Pixel 7 Pro مع مستشعر Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل من Pixel 7 a. يبلغ حجم هذا المستشعر الجديد ضعف حجم IMX386 الأقدم بدقة 12 ميجابكسل، مما قد يساعد في الحصول على صور أفضل. في حين أن الإصدار الحالي من Pixel 8 Pro الذي يتم اختباره لا يتضمن وضع ماكرو، فقد يحتوي الإصدار النهائي على هذه الميزة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يستخدم Pixel 8 Pro مستشعر وقت الرحلة (ToF) الأحدث لتحسين التركيز.

ةسيظل Pixel 8 يستخدم IMX386 ولكنه قد يوفر عدسة ذات مجال رؤية أوسع لالتقاط المزيد من المشهد، لكن ستظل الكاميرات المقربة في Pixel 8 و 8 Pro كما هي في Pixel 7 و 7 Pro. كذلك ، هل الكاميرا السيلفي 10.8 ميجابكسل.

ولن يكون مستشعر مقياس الحرارة الموضح في مقطع فيديو تم تسريبه سابقًا ذا فائدة كبيرة في التصوير الفوتوغرافي. سيعمل ببساطة كمقياس حرارة، وهناك أيضًا بعض ميزات البرامج الجديدة التي يمكن أن تظهر في الهاتفين الذكيين القادمين.

ووفقًا للتقرير، تخطط الشركة لإدخال القدرة على التحكم في شدة تأثير البوكيه أثناء استخدام وضع الفيديو "السينمائي"، وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تقوم ميزة جديدة تسمى "Adaptive Torch" بضبط إخراج وحدة الفلاش تلقائيًا لمنع تعريض الصور بشكل مفرط.