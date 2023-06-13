شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إخفاء أو إظهار الدردشات فى Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Teams هو تطبيق مؤتمرات الفيديو الذي طورته شركة Microsoft في عام 2017، ووفقًا لمايكروسوفت ، "إنه نظام أساسي لاتصالات الأعمال مملوك ويستهدف في المقام الأول الشركات"، وهناك العديد من الطرق التي يعمل بها Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على التعاون بشكل أفضل بما في ذلك - إنشاء الاجتماعات ومشاركة الملفات داخل المجموعات والمزيد.

ويوفر ميزات وأدوات متنوعة لتمكين المشاركين من الدردشة واللقاء والاتصال والتعاون في مشاريع ومهام مختلفة.

يتوفر Microsoft Teams كتطبيق سطح مكتب لنظامي التشغيل Windows و Mac ، بالإضافة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS و Android. يتيح لك ذلك الوصول إلى Teams من أجهزة مختلفة والبقاء على اتصال أثناء التنقل.

اتاحة Microsoft Teams:

لإخفاء محادثة في Microsoft Teams، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد رمز دردشة فرق الدردشة لفتح قائمة الدردشة.

2. بجوار المحادثة التي تريد إخفاءها ، حدد المزيد من الخيارات زر المزيد من الخيارات> إخفاء.

3. سيتم إخفاء سجل الدردشة والدردشة حتى يقوم شخص ما بنشر رسالة جديدة إليه ، ويمكنك دائمًا استئناف محادثة قديمة أخفيتها أيضًا.

لإظهار محادثة في Microsoft Teams، اتبع الخطوات التالية:

1. في مربع الأوامر حدد لبدء البحث.

2. في الجزء العلوي من Teams ، ابحث عن اسم الشخص الذي كنت تدردش معه وحدده، سترى أن محفوظات الدردشة مخفية.

3. ستظهر المحادثة الآن في قائمة الدردشة على اليسار، ولكن إذا لم ترها على الفور، يمكنك تحديد أيقونة تصفية الفرق للبحث عنها.

4. بمجرد تحديد موقع المحادثة في قائمة الدردشة، حدد المزيد من الخيارات زر المزيد من الخيارات> إظهار.

5. حدد إظهار محفوظات الدردشة المخفية لمشاهدة المحادثة.