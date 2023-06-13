شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إخفاء أو إظهار الدردشات فى Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر
ويوفر ميزات وأدوات متنوعة لتمكين المشاركين من الدردشة واللقاء والاتصال والتعاون في مشاريع ومهام مختلفة.
اتاحة Microsoft Teams:
لإخفاء محادثة في Microsoft Teams، اتبع الخطوات التالية:
1. حدد رمز دردشة فرق الدردشة لفتح قائمة الدردشة.
2. بجوار المحادثة التي تريد إخفاءها ، حدد المزيد من الخيارات زر المزيد من الخيارات> إخفاء.
3. سيتم إخفاء سجل الدردشة والدردشة حتى يقوم شخص ما بنشر رسالة جديدة إليه ، ويمكنك دائمًا استئناف محادثة قديمة أخفيتها أيضًا.
لإظهار محادثة في Microsoft Teams، اتبع الخطوات التالية:
1. في مربع الأوامر حدد لبدء البحث.
2. في الجزء العلوي من Teams ، ابحث عن اسم الشخص الذي كنت تدردش معه وحدده، سترى أن محفوظات الدردشة مخفية.
3. ستظهر المحادثة الآن في قائمة الدردشة على اليسار، ولكن إذا لم ترها على الفور، يمكنك تحديد أيقونة تصفية الفرق للبحث عنها.
4. بمجرد تحديد موقع المحادثة في قائمة الدردشة، حدد المزيد من الخيارات زر المزيد من الخيارات> إظهار.
5. حدد إظهار محفوظات الدردشة المخفية لمشاهدة المحادثة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز