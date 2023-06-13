شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تراهن أبل على نجاح الألعاب على نظام تشغيل "ماك"؟.. مميزات والعاب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جهاز Mac جيدًا في العديد والعديد من الأشياء ولكن بطريقة ما تصور أنه ليس جيدًا للألعاب،هذا التصور له بعض المصداقية لكنه لا يعني أن جهاز Mac فاشل عندما يتعلق الأمر بالألعاب، ومع ذلك ، تريد أبل تغيير هذا التصور باستخدام macOS Sonoma في وقت لاحق من هذا العام، ففي WWDC 2023 ، أعلنت شركة أبل عن مجموعة من الميزات التي أظهرت نواياها للعب على Mac.

قوة واجهة Metal

Metal هي واجهة برمجة تطبيقات أنشأتها أبل يمكنها تشغيل رسومات تسريع الأجهزة على أنظمة أبل الأساسية، وتقول أبل إن Metal هي "واجهة برمجة تطبيقات منخفضة التكلفة، ولغة تظليل غنية، وتكامل محكم بين الرسومات والحساب ، ومجموعة لا مثيل لها من أدوات التنميط GPU وتصحيح الأخطاء.

هذا العام ، تجعل مجموعة أدوات نقل الألعاب الجديدة من السهل أكثر من أي وقت مضى إحضار الألعاب من منصات أخرى إلى Mac ، كما يبسط محول Metal shader عملية تحويل تظليل اللعبة ورمز الرسومات.

وتقدم Metal مجموعة أدوات جديدة لنقل الألعاب، مما يلغي شهورًا من العمل المسبق ويمكّن المطورين من معرفة مدى جودة تشغيل لعبتهم الحالية على Mac في غضون أيام قليلة، كما أنه يبسط عملية تحويل تظليل اللعبة ورمز الرسومات للاستفادة الكاملة من أداء أبل السيليكون، مما يقلل بشكل كبير من إجمالي وقت التطوير، كما تدعي أبل. سيسهل ذلك على المطورين نقل الألعاب إلى Mac.

الأسماء والألعاب المهمة القادمة إلى Mac

مع سلسلة معالجات M ، أصبحت الألعاب بالتأكيد عرضًا مثيرًا للاهتمام على أجهزة Mac. يستفيد مطورو الألعاب ، وفقًا لشركة أبل ، من Metal 3 ، لجلب اسماء جديدة ومثيرة إلى Mac، بعض الأسماء الكبيرة القادمة إلى Mac تشمل DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT و Stray و Fort Solis و World of Warcraft: Dragonflight و HUMANKIND و Resident Evil Village: Winters 'Expansion و The Medium و ELEX II و Firmament و SnowRunner و Disney Dreamlight Valley.

مع macOS Sonoma، ستقدم أبل أيضًا وضع الألعاب المخصص، ووفقًا لشركة أبل، سيوفر وضع الألعاب تجربة لعب محسّنة مع معدلات إطار أكثر سلاسة واتساقًا، من خلال ضمان حصول الألعاب على الأولوية القصوى على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

وضع لعب جديد كليًا

كما يجعل وضع الألعاب الألعاب على أجهزة Mac أكثر شمولاً - مما يقلل زمن انتقال الصوت مع AirPods ، ويقلل بشكل كبير من زمن انتقال الإدخال باستخدام أجهزة التحكم في الألعاب الشائعة مثل أجهزة Xbox و PlayStation من خلال مضاعفة معدل أخذ عينات Bluetooth. سيعمل وضع الألعاب مع أي لعبة ، بما في ذلك جميع ألعاب Mac الحديثة والقادمة.