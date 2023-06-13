شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تراهن أبل على نجاح الألعاب على نظام تشغيل "ماك"؟.. مميزات والعاب جديدة والان مع تفاصيل الخبر
قوة واجهة Metal
Metal هي واجهة برمجة تطبيقات أنشأتها أبل يمكنها تشغيل رسومات تسريع الأجهزة على أنظمة أبل الأساسية، وتقول أبل إن Metal هي "واجهة برمجة تطبيقات منخفضة التكلفة، ولغة تظليل غنية، وتكامل محكم بين الرسومات والحساب ، ومجموعة لا مثيل لها من أدوات التنميط GPU وتصحيح الأخطاء.
هذا العام ، تجعل مجموعة أدوات نقل الألعاب الجديدة من السهل أكثر من أي وقت مضى إحضار الألعاب من منصات أخرى إلى Mac ، كما يبسط محول Metal shader عملية تحويل تظليل اللعبة ورمز الرسومات.
وتقدم Metal مجموعة أدوات جديدة لنقل الألعاب، مما يلغي شهورًا من العمل المسبق ويمكّن المطورين من معرفة مدى جودة تشغيل لعبتهم الحالية على Mac في غضون أيام قليلة، كما أنه يبسط عملية تحويل تظليل اللعبة ورمز الرسومات للاستفادة الكاملة من أداء أبل السيليكون، مما يقلل بشكل كبير من إجمالي وقت التطوير، كما تدعي أبل. سيسهل ذلك على المطورين نقل الألعاب إلى Mac.
الأسماء والألعاب المهمة القادمة إلى Mac
مع سلسلة معالجات M ، أصبحت الألعاب بالتأكيد عرضًا مثيرًا للاهتمام على أجهزة Mac. يستفيد مطورو الألعاب ، وفقًا لشركة أبل ، من Metal 3 ، لجلب اسماء جديدة ومثيرة إلى Mac، بعض الأسماء الكبيرة القادمة إلى Mac تشمل DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT و Stray و Fort Solis و World of Warcraft: Dragonflight و HUMANKIND و Resident Evil Village: Winters 'Expansion و The Medium و ELEX II و Firmament و SnowRunner و Disney Dreamlight Valley.
وضع لعب جديد كليًا
كما يجعل وضع الألعاب الألعاب على أجهزة Mac أكثر شمولاً - مما يقلل زمن انتقال الصوت مع AirPods ، ويقلل بشكل كبير من زمن انتقال الإدخال باستخدام أجهزة التحكم في الألعاب الشائعة مثل أجهزة Xbox و PlayStation من خلال مضاعفة معدل أخذ عينات Bluetooth. سيعمل وضع الألعاب مع أي لعبة ، بما في ذلك جميع ألعاب Mac الحديثة والقادمة.
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