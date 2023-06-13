تكنولوجيا: سلسلة Galaxy Watch 6 القادمة من سامسونج ستتميز بقدرات بطارية محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق أحدث سلسلة Galaxy Watch 6 خلال حدث Unpacked القادم في يوليو 2023. وستأتي الساعات الذكية الجديدة بسعات بطارية محسّنة، من بين ميزات أخرى مثيرة.

ستتألف مجموعة Galaxy Watch 6 من طرازين: 40 ملم و 44 ملم. علاوةً على ذلك، سيتم تقديم إصدار جديد يسمى Galaxy Watch 6 Classic. والجدير بالذكر أن هذه الأجهزة ستوفر سعة بطارية أكبر مقارنةً بالاصدارات السابقة.

ووفقًا لقوائم الشهادات المختلفة، سيتم إصدار 40 ملم ببطارية بسعة 300 مللي أمبير، بينما سيحتوي إصدار 44 ملم على بطارية بسعة 425 مللي أمبير في الساعة. ومن المتوقع أن تحتوي ساعة Galaxy Watch 6 Classic على بطارية بسعة 425 مللي أمبير.

ستدعم هذه الأجهزة ميزة الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط وقدرات الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط.

من حيث المواصفات، سيتم تشغيل سلسلة Galaxy Watch 6 بواسطة معالج Exynos W980 من سامسونج. ستتميز الساعات الذكية بشاشات أكبر بإطارات منحنية وحواف أرق. وكشفت الصور المسربة لـ Galaxy Watch 6 Classic عن حواف دوارة سميكة.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن مجموعة Galaxy Watch 6 مع هواتف Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Tab S9 خلال حدث Unpacked في الأسبوع الأخير من يوليو 2023.

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