تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip5 يدعم تطبيقات محسنة خصيصاً للشاشة الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي يأتي قريباً بميزة دعم تطبيقات محسنة خصيصاً للشاشة الخارجية.

تستعد العملاق الكوري لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتفها القابلة للطي في حدث يعقد في كوريا في 26 من يوليو، ولقد عادت أحدث التسريبات لتقدم تفاصيل أكثر حول هاتف Galaxy Z Flip5 بشكل خاص قبل الإعلان الرسمي.

ويأتي هاتف Galaxy Z Flip5 بترقية كبيرة عن إصدار الشركة السابق، حيث يأتي إصدار Flip5 بشاشة خارجية مميزة بحجم أكبر.

أيضاً إلى جانب الحجم الأكبر للشاشة الخارجية تؤكد التسريبات اليوم على أن سامسونج ستعمل على تحقيق الإستفادة من المساحة الأكبر للشاشة الخارجية عبر تعزيز تجربة المستخدم بتطبيقات جوجل المحسنة خصيصاً لشاشة الغطاء الخارجي في Galaxy Z Flip5.

ويوضح التقرير الجديد أن سامسونج قد بدأت تعاون مع شركة جوجل لتحسين تطبيقات الأخيرة لتقدم تجربة أفضل على شاشة Galaxy Z Flip5 الخارجية، على أن تتضمن التطبيقات المحسنة تطبيق الخرائط، واليوتيوب، وأيضاً تطبيق Messages.

لذا سيتاح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والرد على الرسائل وأيضاً إستخدام الخرائط للتنقل عبر شاشة Galaxy Z Flip5 الخارجية دون الحاجة لفتح الهاتف.

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