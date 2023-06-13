تكنولوجيا: Oppo تكشف عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها بنظام Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo قائمة رسمية اليوم تكشف من خلالها عن الهواتف المقرر تحديثها بنظام Android 14.

تستعد شركة Oppo لدفع تحديث Android 14 لعدد 11 إصدار من هواتف الشركة خلال الفترة القادمة، على أن تشمل قائمة الهواتف المقرر تحديثها اثنان من الإصدارات الأخيرة من سلسلة Find X، مع 4 إصدارات من سلسلة هواتف Reno وOppo A.

وتشمل قائمة الأجهزة المقرر تحديثها بنظام Android 14 الإصدارات التالية:

هاتف Oppo A98

هاتف Oppo A78

هاتف Oppo A77

هاتف Oppo A57

هاتف Oppo Reno8 Pro

هاتف Oppo Reno8

هاتف Oppo Reno8 T

هاتف Oppo Reno7

هاتف Oppo Find X5

هاتف Oppo Find X5 Pro

هاتف Oppo Find X3 Pro

ولقد تم التأكيد على هذه القائمة عبر “Oppo Benelux”، إلا أن شركة Oppo لم تقدم موعد واضح لبدء دفع تحديث Android 14 لهذه الإصدارات.

يذكر أن جوجل قد أطلقت الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android 14 مؤخراً، ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار الثابت للمستخدمين في شهر أغسطس.

المصدر

اعلان





