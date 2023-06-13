تكنولوجيا: آيسر تطلق الحاسوب المحمول الجديد سويفت إكس 16 المزود بمعالجات AMD Ryzen 7040 ووحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آيسر اليوم عن إطلاق الحاسوب المحمول الجديد سويفت إكس 16 (SFX16-61G)، حيث تم تصميمه لتعزيز القدرات الإبداعية من خلال باقة من المزايا عالية الأداء في التصميم المرئي والعرض ثلاثي الأبعاد وتحرير مقاطع الفيديو. ويعرض الحاسوب المخصص لمنشئي المحتوى ألواناً مفعمة بالحياة والوضوح، مع خيار شاشة OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ودعم كامل النطاق اللوني DCI-P3 ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة. ويدمج سويفت إكس 16 تصميماً أنيقاً وأداء قوياً، حيث يتميز بهيكل خارجي مصقول ونحيف بسماكة 17.9 ميلليمتر، ويتضمن معالج يصل إلى [1]AMD Ryzen 9 7940H وبطاقة معالجة رسوميات تصل إلى [i]GeForce RTX 4050 Laptop من إنفيديا، بالإضافة إلى برمجية Studio Drivers، مما يسهم بالارتقاء بالمشروعات الإبداعية إلى مستويات جديدة. ويأتي الجهاز كذلك مزوداً بنظام التبريد TwinAir، وبطارية بحجم أكبر، مع جميع المنافذ الأساسية لتعزيز التواصل والإنتاجية. ويستفيد الحاسوب من كاميرا FHD بدقة 1080 بكسل لتوفير تجارب استثنائية في مكالمات الفيديو وتجارب البث، بالإضافة إلى تقنية Temporal Noise Reduction ومجموعة مزاياها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لضمان جودة عالية لمقاطع الفيديو.

حضور مميز وألوان تنبض بالحياة

يتميز الحاسوب المحمول آيسر سويفت إكس 16 بتصميم دقيق ومُتقن، حيث يُخفي جميع مفاصل الشاشة وفتحات التهوية في حالة الإغلاق ويتيح فتح الجهاز بكل سهولة. ويأتي الجهاز النحيف والخفيف بوزن 1.9 كيلوغرام فقط بسماكة 17.9 ميلليمتر، ما يُعطي انطباعاً واثقاً واحترافياً. وتوفر لوحة اللمس السلسة مساحة تمرير أكبر بنسبة 33% بالمقارنة مع الطراز السابق، لتكون الأكبر من نوعها في محفظة آيسر الحالية من الحواسيب المحمولة.

ويوفر خيار شاشة OLED قياس 16 بوصة ألواناً ومرئيات مذهلة، حيث تأتي بدقة عرض (3.2K (3200 x 2000، كما أنها حاصلة على اعتماد VESA DisplayHDR TrueBlack 500 وTÜV Rheinland Eyesafe لضمان عدم إجهاد العين. وتكتسب الصور والألوان لمسةً واقعيةً مميزة على شاشة الحاسوب التي تدعم كامل النطاق اللوني DCI-P3 وتوفر درجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز ووقت استجابة بكسل أقل من 0.2 ميللي ثانية. وتكتمل جمالية التصميم بحواف أنحف ومساحة أكبر للشاشة قياساً بالطرازات السابقة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

أداء متفوق لنظام التبريد وعرض الصور

يساعد جهاز سويفت إكس 16 المصممين ومنشئي المحتوى على تحقيق كامل إمكاناتهم، حيث تم تزويده بمعالج[1]AMD Ryzen 9 7940H (باستطاعة تصل إلى 45 واط وثمان أنوية) وبطاقة معالجة الرسوميات المدمجة AMD Radeon 780M، ويوفر قدرة كبيرة على المعالجة والتحمل، مما يسمح للمستخدمين إكمال مشروعاتهم في وقت قياسي. وتم تزويد بطاقات معالجة الرسوميات GeForce RTX 4050 من إنفيديا بأحدث تقنيات تتبع الشعاع والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهاز مدمج لترميز فيديو AV1، وإمكانية الوصول إلى برمجية Studio Drivers من إنفيديا ومجموعة من الأدوات الحصرية، بما فيها Omniverse وBroadcast وCanvas من إنفيديا، وتسهم في الارتقاء بمشروعات المستخدمين وتسريعها مع دعم عدد من أشهر التطبيقات الإبداعية في العالم.

كما يتضمن الحاسوب المخصص للمبدعين تصميماً داخلياً وحلولاً حرارية جديدة لتحقيق التوازن المثالي بين الأداء الحراري وعُمر البطارية. وتم إعادة تصميم نظام التبريد في الجهاز، حيث تعمل مراوح التبريد TwinAir في الجهاز على تعزيز إدخال الهواء بنسبة تصل إلى 36%[ii] بفضل حجمها الأكبر ووضع التوربو الجديد، فضلاً فتحات التهوية في لوحة المفاتيح والتي تسهم في الحفاظ على درجة حرارة الأجزاء الداخلية، مما يعزز إنتاجية المستخدمين في مختلف المهام.

وضوح عالي في مكالمات الفيديو وتجارب البث

يشكل الحاسوب المحمول سويفت إكس 16 من آيسر خياراً ممتازاً لمكالمات الفيديو والبث الحي وتسجيل مقاطع الفيديو بفضل كاميرا FHD عالية الدقة 1080 بكسل، والتي تستفيد من تقنية آيسر PurifiedView ومجموعة مزاياها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما فيها Background Blur وAutomatic Framing وEye Contact. وتضمن هذه الميزات والتقنيات، إلى جانب تقنية Temporal Noise Reduction من آيسر، تجارب عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، فيما تضمن تقنيا PurifiedVoice وAI Noise Reduction وضوح الصوت عند التسجيل أو إجراء مكالمات الفيديو. وتم تجهيز الحاسوب بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت[1]، بالإضافة إلى جهاز تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت ومتوافق مع منفذ PCIe من الجيل الرابع[1]، ومنفذ MicroSD لتوفير مساحة تخزين إضافية. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من منفذَي USB Type-C ومنفذ HDMI 2.1 واتصال لاسلكي بالإنترنت وفق معيار [iii]Wi-Fi 6E. ويدعم الحاسوب تقنية Windows Hello وقارئ بصمات الأصابع وتقنية Wake on Voice، لضمان إضفاء مزيد من الراحة والأمان على تجارب تسجيل الدخول، في حين تشكل برمجية Cortana مساعداً شخصياً لزيادة إنتاجية المستخدمين بفضل مزايا التفاعل بالصوت.

الأسعار والتوافر

يتوفر آيسر سويفت إكس 16 (SFX16-61G) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 1,566 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.com.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com

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