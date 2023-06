شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية العثور على هاتفك المفقود.. "نصائح لأجهزة iPhone وAndroid" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتفك الذكي أكثر من مجرد هاتف - إنه جهاز أساسي للحياة العصرية، يحتوي على معلوماتنا المصرفية وصورنا وذكرياتنا الثمينة ودردشات مع أقرب أصدقائنا وعائلتنا، دائمًا ما تتضاءل القيمة النقدية للهاتف بسبب فقدان كل ما يحتويه، وفكرة فقدان كل المعلومات الهامة والخاصة في البرية - أو في أيدي شخص غريب - أمر مروّع.

وليس من الضروري أن تظل على هذا النحو لفترة طويلة، لأن هناك عددًا من الطرق السهلة والموثوقة للعثور على جهاز iPhone أو Android المفقود.

وبغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي يعمل بنظام iOS أو Android، سيكون لديك برنامج مدمج يمكنه مساعدتك في تعقب جهازك المفقود.

وإذا لم يعمل هؤلاء لأي سبب من الأسباب، فهناك أيضًا الكثير من تطبيقات الطرف الثالث التي يمكنها تتبع هاتفك الذكي.

وسواء كنت تبحث عن شيء باهظ الثمن مثل Samsung Galaxy S23 Urtla أو iPhone 14 Pro Max ، أو شيء مثل Google Pixel 6a ، فإليك كيفية العثور على هاتف ذكي مفقود.

العثور على الهواتف الذكية المفقودة

إذا فقدت تتبع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام iOS أو أندرويد ، فإن كل من آبل وجوجل يتميزان بتقنية استرداد الهاتف المدمجة كجزء من حزمة البرامج الأصلية التي تعمل عبر حساب جهازك - جوجل لحساب أندرويد الخاص بك وآي كلاود لجهاز آيفون الخاص بك.

كلاهما يسمح لك بقفل ومسح هاتفك عن بعد، وجعله يرن، وإعداد رسائل خاصة لتنبيه من يجده، تعمل هذه الميزات بشكل رائع ما دامت بطارية هاتفك محملة.

كن حذرًا عند التواصل مع أي شخص وجد هاتفك الذكي

تجنب الكشف عن المعلومات الشخصية، مثل عنوان منزلك حتى تعرف أنك تتعامل مع شخص يمكنك الوثوق به.

التزم بإرسال أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني لتوضيح كيف يمكن لمن يبحث عن الهاتف إعادة هاتفك.

إليك دليلنا حول كيفية العثور على هاتف مفقود أو جهاز مشابه لكل نظام تشغيل. يستخدم المثال التالي Android 13.

كيفية العثور على هاتف أندرويد مفقود

أسهل طريقة لتحديد موقع جهاز أندرويد المفقود هي استخدام ميزة Find My Device ، المضمنة في هاتف أندرويد الذكي الخاص بك من خلال خدمات Google Play - ويمكن أيضًا استخدامها في متصفح أو تنزيلها من متجر Google Play.

يمكن لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3 أو إصدار أحدث استخدام هذه الميزة.

قم دائمًا بتمكين Find My Device على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.

يعد استخدام الميزة سهلاً مثل البحث عن "أين هاتفي؟" في جوجل مما سيطالب الخدمة بالبحث عن هاتفك.

لقد قمنا بتغطية العثور على جهازي وقدرته على الاتصال بك وإعداد كلمة مرور جديدة وجعل هاتفك يرن من بعيد، إلى جانب مجموعة متنوعة من وظائف الإشعارات الأخرى.

بينما يمكنك تكوين "العثور على جهازي" مسبقًا، يجب أن تكون الخدمة متاحة إذا فقدت هاتفك أو أخطأت في وضعه باستخدام Wi-Fi أو GPS لمساعدتك في تعقب جهازك.

الخطوة 1: اذهب إلى الإعدادات> الأمان. بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا الانتقال إلى جوجل. ستأخذك كلتا الطريقتين إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2: اضغط على العثور على جهازي. بالتناوب يمكنك أيضًا فتح الإعدادات وكتابة "العثور على جهازي" في مربع البحث. عندما يظهر الإعداد، اضغط عليه.

الخطوة 3: قم بالتبديل بين إعداد "العثور على جهازي". يجب أن يكون دائما في وضع التشغيل.

انقر لفتح إما تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف أو الجهاز اللوحي.

ستوضح لك هذه الأدوات المساعدة مكان هاتفك على الخريطة.

الخطوة 4: شاهد موقع جهازك محددًا على الخريطة.

كيفية العثور على هاتف سامسونج مفقود

خيار آخر لبعض هواتف سامسونج الذكية هو خدمة Find My Mobile.

يمكنك استخدامه لتحديد موقع الهاتف المفقود أو قفله أو مسحه.

أنت بحاجة إلى حساب سامسونج وتمكين خيارات التحكم عن بعد على هاتفك.

للتحقق ومعرفة ما إذا كان Find My Mobile متاحًا لهاتفك الذكي ، قم بما يلي.

الخطوة 1: اذهب إلى الإعدادات> القياسات الحيوية والأمان.

الخطوة 2: اضغط على Find my mobile وقم بتشغيله.

أدخل معلومات حساب سامسونج الخاص بك أو قم بإنشاء حساب.

الخطوة 3: يمكنك بعد ذلك الاشتراك في ميزات مثل إلغاء القفل عن بُعد وإرسال آخر موقع والبحث في وضع عدم الاتصال.

كيفية العثور على آيفون المفقود

لدى آبل تطبيق خاص يسمى Find My iPhone مخصص لمساعدتك في العثور على آيفون في غير محله أو مفقود.

يأتي التطبيق مثبتًا على كل جهاز يعمل بنظام iOS ويمكنه عرض جهازك المفقود على خريطة لمساعدتك في تحديد موقعه وإدارته بسهولة.

يجب عليك استخدام هاتف iOS أو جهاز لوحي أو كمبيوتر آخر مثبت عليه أيضًا تطبيق Find My iPhone.

الخطوة 1: حدد الإعدادات> معرف آبل الخاص بك (الاسم).

الخطوة 2: حدد Find My> Find My iPhone. تأكد من ترك زر التبديل الخاص بـ Find My iPhone في وضع التشغيل دائمًا (باللون الأخضر).

الخطوة 3: قم بالتبديل بين البحث عن شبكتي وإرسال رموز تبديل الموقع الأخير.

تساعدك هذه على تحديد آخر مكان تركت فيه هاتفك في حالة إيقاف تشغيل خدمات الإنترنت حاليًا.

الخطوة 4: قم بتشغيل تطبيق Find My ، ثم حدد الأجهزة من علامة التبويب السفلية.

الخطوة 5: حدد جهاز iPhone أو iPad الذي تريد عرض الموقع الخاص به.

الخطوة 6: يمكنك أيضًا تشغيل صوت لتحديد موقع جهازك أو الحصول على اتجاهات لتحديد موقع جهازك أو إعداد الإشعارات عند ترك الجهاز أو وضع علامة على الجهاز على أنه مفقود أو مسح الجهاز عن بُعد.

استعد قبل السرقة أو الفقد

إذا لم تتمكن من استعادة هاتفك الذكي، فيمكنك دائمًا مسحه لمنع وصول المعلومات الحساسة إلى الأيدي الخطأ.

سيحتاج جهازك إلى اتصال بالإنترنت وعصير كافٍ للتواصل معك.

باستخدام Android 5.0 Lollipop ، قدمت جوجل حماية إعادة ضبط المصنع (FRP).

إنه مصمم لمنع اللصوص من استخدام أو بيع الهاتف المسروق.

إذا قمت بإعادة ضبط هاتف مع تمكين FRP وحاول شخص ما إعداده كهاتف جديد، فسيُطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب جوجل الأخير المسجل على الجهاز.

إذا لم يتمكنوا من ذلك فسيظل الهاتف مغلقًا مع حماية بياناتك.

يعمل Android أيضًا مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية المصممة للعثور على هاتفك الذكي، على سبيل المثال يتميز برنامج Prey Anti Theft بالوصول والتحكم عن بُعد ، مما يتيح لك جمع المزيد من المعلومات المتعلقة بمكان وجود هاتفك.

يوفر مزيدًا من التحكم الدقيق في كيفية تتبعك أنت أو رجال الشرطة لجهازك - إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعنوان MAC والصور من الكاميرا للمساعدة في القبض على اللص وإشعارات أخرى أكثر تفصيلاً لا توفرها خدمة "العثور على جهازي".

قم بتخصيص طرق تحديد الموقع وتوسيعها

تمنحك الأداة المساعدة Find My من آبل خيارات لتشغيل صوت على جهازك ، ووضع علامة على الجهاز على أنه مفقود ، وإرسال رسالة إلى هاتفك في الوضع المفقود.

لديك أيضًا خيار مسح الجهاز في حالة وقوعه في الأيدي الخطأ. يمكن لـ "العثور على جهاز آيفون" تحديد موقع جهاز Mac أو iPod أو iPad أو Apple Watch أو أي جهاز Apple.

يحافظ جهاز آيفون الخاص بك على مستوى عالٍ من الأمان في حالة السرقة باستخدام قفل التنشيط.

تم تمكينه افتراضيًا، يتطلب قفل التنشيط النقر فوق معرف آبل وكلمة المرور قبل أن تتمكن من تعطيل Find My iPhone أو مسح جهازك أو إعادة تنشيطه.