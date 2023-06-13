تكنولوجيا: إطلاق تلفازات TCL T6G QLED 4K في الهند بسعر يبدأ من 38990 روبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت TCL مؤخرًا سلسلة T6G من تلفازات QLED في الهند. وتتضمن التشكيلة ثلاثة أحجام: 43 بوصة، و 50 بوصة، و 55 بوصة. وجميع الاجهزة تتميز بميزات رائعة مع تصميم أنيق بدون حواف. وتوفر هذه التلفازات شاشة كاملة، مما يضفي جمالية عالية عند تركيبها على جدار رفيع.

تتميز إصدارات 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة بشاشة بدقة 3840 × 2160 بكسل، مما يضمن مرئيات حادة ونابضة بالحياة. ومع نسبة سطوع تبلغ 300 نتس، توفر الشاشة تجربة مشاهدة ديناميكية. والجدير بالذكر أنها تدعم ايضًا كل من Dolby Vision و HDR 10، مما يعزز جودة الصورة، بينما تعمل تقنيات AiPQ Engine 3.0 و MEMC معًا لتحسين محتوى الفيديو.

علاوةً على ذلك، هناك ايضًا ميزة AMD FreeSync لعشاق الالعاب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر إصدار 55 بوصة اللعب بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يضيف نعومة وانسيابية لجلسات اللعب. ومن الداخل، يعمل معالج رباعي النواة 64 بت، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Mali-G31 x 2800 ميجاهرتز، على تشغيل هذه الأجهزة، مما يضمن أداءً فعالاً.

تأتي سلسلة T6G مزودة بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 16 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة للتطبيقات والوسائط. وعند التشغيل على Google TV، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تلفزيون ذكية سلسة وبديهية.

ويتيح تضمين التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين 2.0 أوامر صوتية مريحة، بينما يتميز جهاز التحكم عن بعد الصوتي باختصارات مخصصة لمنصات البث الشهيرة مثل Netflix و Prime Video و YouTube.

يمكن شراء تلفازات TCL T6G 4K QLED بأحجام 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة بأسعار 38990 روبية (473 دولارًا)، و 46990 روبية (570 دولارًا) و 54990 روبية (667 دولارًا) على التوالي. هذه النماذج متاحة حاليًا للشراء من تجار التجزئة المشهورين عبر الإنترنت مثل Amazon.in و Flipkart.

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