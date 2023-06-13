تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف OnePlus Nord 3 المرتقب من وان بلس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس قريباً لإطلاق هاتفها المتوسط OnePlus Nord 3، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد على تصميم هذا الإصدار والألوان المقدمة من وان بلس لهذا الإصدار.

قدمت شركة وان بلس هاتف OnePlus Nord 2 بشكل رسمي منذ عامين تقريباً، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق OnePlus Nord 3 الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ولقد رصدت اليوم صور ثلاثية الأبعاد رسمية توضح تفاصيل هاتف Nord 3، كما توضح الألوان التي ينطلق بها الهاتف للأسواق والتي تتضمن الأخضر المائل للأزرق، والأسود.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Nord 3 ينطلق للأسواق بنفس المواصفات التي قدمت في هاتف OnePlus Ace 2V الذي انطلق في الصين في شهر مارس.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus Nord 3 بشاشة مميزة بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Asahi Glass.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mA، ويتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً يدعم OnePlus Nord 3 رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تصل إلى 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OxygenOS 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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