تكنولوجيا: إطلاق الجهاز اللوحي Teclast T50 2023 بشاشة 11 بوصة ودقة 2K في الصين مقابل 1299 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف عن إصدار 2023 من الجهاز اللوحي Teclast T50 في الصين. وعلى ما يبدو، يحتوي جهاز Teclast T50 الجديد على شاشة بحجم 11 بوصة ودقة 2K ويتم تشغيله بواسطة معالج UNISOC T618 وهو نفس المعالج الموجود على الجهاز اللوحي السابق الذي تم إطلاقه في عام 2021.

يعتبر جهاز 2023 Teclast T50 اللوحي هو نسخة محدثة من جهاز T50 الذي تم إطلاقه العام الماضي. ويحتوي 2023 Teclast T50 على ذاكرة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت وهو يحتفظ بنفس معالج UNISOC مثل الاصدار السابق ولكن مع شاشة مطورة بحجم 11 بوصة ودقة 2K.

يعمل الجهاز اللوحي الجديد بنظام Android 12. وتأتي الشاشة عبارة عن شاشة مغلفة بالكامل وتوفر دقة 2000 × 1200 بكسل. وتبلغ نسبة السطوع بالشاشة 350 نتس مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 120 هرتز.

يأتي الجهاز اللوحي بهيكل معدني ويستخدم تقنية رمل الزركون، كما انه يحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 18 واط. ويزن الجهاز اللوحي 510 جرام ويبلغ سمكه 7.5 ملم.

يستخدم الجهاز 8 ملايين بكسل بالإضافة إلى 20 مليون بكسل من الكاميرات الأمامية والخلفية. اما عن الميزات الأخرى المدعومة في الجهاز اللوحي الجديد، فهي بطاقة مزدوجة في وضع الاستعداد ومكالمات 4G/الإنترنت المزدوجة واتصال Bluetooth 5.0.

يعتمد معالج UNISOC T618 الخاص بـ Teclast T50 على تقنية تصنيع 12 نانومتر. ويحتوي على وحدتي CPU ARM Cortex-A75 بتردد 2.0 جيجاهرتز وستة معالجات ARM Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز. كما انه مجهز بوحدة معالجة الرسومات Mali G52 ويعتمد على حل محرك الصور Vivimagic من الجيل الخامس.

يتم تقديم 2023 Teclast T50 في الصين بسعر تمهيدي قدره 1299 يوان (اي حوالي 182 دولارًا أمريكيًا).

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