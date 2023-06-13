تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch من جوجل ستوفر الدعم الكامل للأكسجين في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن جوجل بدأت في دفع تغيير كبير لساعة Pixel Watch بعد ثمانية أشهر من إطلاقها. وكما يبدو، لم تقم جوجل بتمكين مستشعر الأكسجين في الدم (SpO2) في الساعة الذكية، على الرغم من الإشارة إلى تضمين المستشعر في المواصفات الفنية الرسمية.

وبدلاً من ذلك، عرضت Pixel Watch تباينًا تقديريًا للأكسجين (EOV)، وهو تقدير تقريبي لتغييرات مستوى تشبع الأكسجين في الدم.

ومع ذلك، بدأت جوجل الآن في تمكين مستشعر SpO2 في الساعة الذكية، لكن وظائفه لا تزال محدودة. فمن المفترض أنه من الممكن فقط عرض مستويات تشبع الأكسجين في الدم في آخر نومة لك. وبالمقارنة، فإن ساعات Apple Watch الحديثة تقرأ مستويات الأكسجين في الدم كل بضع ساعات ويمكنها أيضًا القيام بذلك عند الطلب.

كمرجع، يمكنك معرفة ما إذا كانت Pixel Watch تراقب الآن مستويات تشبع الأكسجين في الدم من خلال الانتقال إلى بطاقة “تشبع الأكسجين” داخل تطبيق Fitbit Today.

حاليًا، من غير الواضح كيف تقوم جوجل بتمكين هذه الميزة الجديدة، والتي لم تقم بتضمينها في تحديث البرنامج لهذا الشهر. وبالمثل، لم تدفع جوجل إصدارًا جديدًا من تطبيق Fitbit أيضًا.

من المحتمل أن تكون جوجل قد أدخلت وظائف مستشعر SpO2 الكاملة عن طريق تغيير جانب الخادم، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفاصيل حتى الآن. على أي حال، يبدو أن الشركة تستعد لإلغاء تأمين وظيفة SpO2 لجميع الطُرز قريبًا، ويُزعم أنها مجرد واحدة من عدة تحسينات لتتبع اللياقة البدنية متجهة إلى منصة Pixel Watch في وقت لاحق من هذا العام مع إصدار Pixel Watch 2.

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