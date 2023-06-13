تكنولوجيا: إطلاق سماعة الاذن الرياضية OneOdio Openrock Pro التي تستخدم تقنية توصيل الهواء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة OneOdio سماعات الأذن الرياضية Open Rock Pro. وعلى ما يبدو، فإن One Odio Open Rock Pro تأتي مزودة بتقنية TubeBass المسجلة ببراءة اختراع والتي تسمح بتوصيل الهواء إلى الأذنين.

تأتي سماعات OneOdio الجديدة بتصميم خفيف الوزن، وهي تتميز بتصميم ثنائي الأنبوب يدور حول أذنك ويوفر صدى محسّنًا منخفض التردد لإخراج صوت جهير أكثر اتساعًا. وتساعد الأنابيب المزدوجة أيضًا في القضاء على تسرب الصوت. كما تحتوي Open Rock Pro على مشغلات ديناميكية بقياس 16.2 ملم واوفر أداء صوتيًا فائقًا بمقدار 360 درجة.

تعد Open Rock Pro مثالية عند الجري، وتوفر لك القدرة على الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك مع الاستمرار في إدراك البيئة حولك من أجل تعزيز الأمان. لا تطلب Open Rock Pro سدادات أذن لتشغيلها. يسمح ذلك لضغط الهواء بالبقاء متساويًا مع ضمان استمرار سماع الأصوات من البيئة، وينتج عن هذا بدوره تجربة ارتداء أكثر أمانًا وراحة.

تعتمد OneOdio Open Rock Pro أيضًا على تقنية تقليل الضوضاء ذات العلامات المزدوجة وتقنية تشكيل الحزمة للحصول على جودة مكالمات أفضل.

تأتي OneOdio Open Rock Pro حاليًا بسعر تمهيدي يبلغ 110 دولارات، وهي متاحة من أمازون ويعتمد سعرها الحالي على الخصومات والقسائم الترويجية. وسيعود المنتج إلى سعره الأصلي البالغ 150 دولارًا.

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