شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. تكامل Android فى نظام التشغيل Windows 11 يحصل على مشاركة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Microsoft في تمكين مشاركة الملفات في ميزة Android الخاصة بها لنظام التشغيل Windows 11، ويتوفر الآن تحديث لنظام Windows الفرعي لنظام Android لجميع مستخدمي Windows Insider للاختبار ويتضمن مشاركة الملفات ودعم السحب والإفلات وتحسينات الكاميرا وإصلاحات الأخطاء المعتادة .

ولقد استمعنا إلى المجتمع، وقد طلب منا الكثير منكم دعم مشاركة الملفات بين Windows والنظام الفرعي" ، كما يقول فريق نظام Windows الفرعي لنظام Android في منشور مدونة "يسعدنا أن نعلن أن نظام Windows الفرعي لنظام Android يمكنه الآن مشاركة مجلدات مستخدم Windows ، مثل المستندات والصور، مع النظام الفرعي، لذا تعمل السيناريوهات مثل تحميل صورة إلى أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو تحرير مقطع فيديو فى تطبيق إبداعي بسلاسة.

وتم تمكين مشاركة المجلد افتراضيًا لمستخدمي المعاينة ويمكن لتطبيقات Android فقط عرض ملفات Windows وتعديلها بإذن منك. يجب أن تعرض تطبيقات Android مربع حوار طلب الإذن ويمكن إبطال الأذونات من الإعدادات، و تقوم Microsoft أيضًا بفحص جميع تطبيقات Android أثناء التثبيت باستخدام Microsoft Defender أو أي برنامج مكافحة فيروسات تستخدمه لمنع تحميل التطبيقات الضارة.

وتقصر Microsoft أيضًا دعم مشاركة الملفات على مجلدات ملفات تعريف مستخدم Windows فقط ، بما في ذلك مجلدات المستندات والصور ومقاطع الفيديو النموذجية، و لن يتم دعم مجلدات نظام Windows أو محركات الأقراص الخارجية أو المجلدات مثل Program Files لمشاركة الملفات، ويتم أيضًا حظر أنواع ملفات معينة مثل. exe من مشاركة الملفات.

ونظرًا لأن Microsoft قد قامت بالفعل بنشر هذا على جميع قنوات Windows Insider ، فمن المحتمل أن يصل دعم مشاركة الملفات لجميع مستخدمي Windows 11 في الأسابيع المقبلة، ولا تصدر Microsoft عادةً تحديثات Windows لقناة Release Preview حتى تصبح جاهزة للإصدار.