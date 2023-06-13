شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد إنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتراحًا قدمه بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي لإنشاء هيئة دولية لمراقبة الذكاء الاصطناعي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لموقع gadgets 360.

استحوذت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن أن تدور نثرًا موثوقًا من الرسائل النصية على الجمهور منذ إطلاق ChatGPT قبل ستة أشهر وأصبح التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق. أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا محط اهتمام بشأن قدرته على إنشاء صور مزيفة ومعلومات خاطئة أخرى.

وقال جوتيريس للصحفيين: "أجراس الإنذار بشأن أحدث أشكال الذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي التوليدي - تصم الآذان، وهي أعلى صوت من المطورين الذين صمموه"، ويجب ان نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد ".

وقد أعلن عن خطط لبدء العمل بحلول نهاية العام في هيئة استشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي لمراجعة ترتيبات حوكمة الذكاء الاصطناعي بانتظام وتقديم توصيات حول كيفية مواءمتها مع حقوق الإنسان وسيادة القانون والصالح العام، ولكنه أضاف يوم: "سأكون مؤيدا لفكرة أنه يمكن أن يكون لدينا وكالة ذكاء اصطناعي ... مستوحاة مما هي عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم."

وقال جوتيريس إن مثل هذا النموذج يمكن أن يكون "مثيرًا للاهتمام للغاية" لكنه أشار إلى أن "الدول الأعضاء فقط هي التي يمكنها إنشاؤه ، وليس الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وتم إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في عام 1957 وتعمل على تعزيز الاستخدام الآمن والآمن والسلمي للتكنولوجيات النووية أثناء مراقبة الانتهاكات المحتملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تضم 176 دولة عضو.