تكنولوجيا: Nothing تحدد يوم 11 من يوليو للإعلان الرسمي عن Nothing Phone (2)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nothing إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 11 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2).

كانت شركة Nothing قد أطلقت إصدارها الأول من الهواتف الذكية Nothing Phone (1) في حدث عقد في 12 من شهر يوليو العام الماضي.

ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هاتف Nothing Phone (2) الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف في بث مباشر يوم 11 من شهر يوليو المقبل.

ولقد أكدت Nothing في تفاصيل سابقة على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش.

كما يدعم هاتف Nothing Phone (2) بطارية بقدرة 4700 mAh، أيضاً أوضح “Carl Pei” الرئيس التنفيذي للشركة أن الهاتف يدعم 3 من تحديثات نظام Android، و4 من تحديثات برمجيات الحماية.

أيضاً يأتي Phone (2) بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق مع تغيير الحواف الجانبية للهاتف إلى تصميم دائري كبديل للتصميم المسطح، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي.

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