تكنولوجيا: ‏Ubisoft تشارك مقطع مدته عشر دقائق لتقديم نظرة شاملة للعبة Star Wars Outlaws

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما شاركت Ubisoft النظرة الأولى على Star Wars Outlaws يوم الأحد خلال Xbox و Starfield Showcase، وعد الناشر بأنه سيكون لديه مقطع دعائي ممتد للعب للمشاركة خلال حدث Ubisoft Forward يوم الاثنين.

وبالفعل، شاركت الشركة 10 دقائق من اللقطات التي تقدم نظرة شاملة على اللعبة القادمة. يبدأ المقطع على كوكب توشارا حيث تتسلل بطلة الرواية كاي فيس ورفيقها الموثوق به نيكس عبر منشأة نقابة إجرامية. يمكن لـ Kay استدعاء Nix لمساعدتهاعلى اجتياز البيئة، بينما تهتم بالقضاء على الأعداء.

إذا تم القبض عليها وهي تتسلل من قبل أحد الحراس، فإن Kay لديها لحظة حيث يمكنها، مثل Han Solo قبل عام 1997، إطلاق النار أولاً. وبمجرد أن تصبح الأمور فوضوية، تدور المعركة حول مسدس ناسف يضم مجموعة من أنواع الذخيرةالمختلفة. على سبيل المثال، هناك أعداء لديهم دروع طاقة. وفي خضم المعركة، يمكن لـ Nix استرداد البنادق المتفجرة التيأسقطها الأعداء ليستخدمها كاي، على الرغم من أنه يبدو أنها تأتي مع ذخيرة محدودة.

لن يحدك Star Wars Outlaws من المشي في كل مكان سيرًا على الأقدام. يمكنك اجتياز عالم اللعبة على دراجة مسرعة، وحتى الذهاب إلى السماء والفضاء بمركبة فضائية، مع عدم وجود تحميل على ما يبدو بين العناصر المختلفة للعبة.

ستتوفر Star Wars Outlaws العام المقبل على PlayStation 5 و Xbox Series X/S والحاسب الشخصي.

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