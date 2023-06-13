تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم سلسلة Galaxy Watch6 بمعالج Exynos W930

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم الإصدارات القادمة بمعالج Exynos W930.

كشفت قاعدة بيانات Bluetooth عن خطط سامسونج لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية برقاقة معالج W930، كما رصد نموذج أخر برقم S5E5515 الذي يعود على رقاقة W920 التي تدعم إصدارات سامسونج السابقة من ساعات Galaxy Watch4 وWatch5.

ويدعم معالج W930 الجديد من سامسونج تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi، كما يرتكز المعالج على دقة تصنيع 5 نانومتر، وهي دقة التصنيع ذاتها المميزة لمعالج W920، كما تؤكد التفاصيل على أن المعالج يحتاج إلى شريحة RF إضافية للبلوتوث وWi-Fi.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Galaxy Watch6 تأتي برقاقة معالج W980، وهي تسمية مؤقتة حيث تشير التسريبات إلى أن الرقاقة ستعرف برقاقة W930.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة W980 ستدعم إصدار Galaxy Watch6 Pro فقط من الجيل القادم من الساعات الذكية، بينما تدعم رقاقة W930 الإصدار الرئيسي Watch6.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سلسلة Galaxy Watch6 تنطلق بشكل رسمي في حدث الشركة القادم المتوقع عقده في 26 من يوليو، على أن تنطلق بواجهة OneUI 5 التي ترتكز على نظام تشغيل Wear OS 4.

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