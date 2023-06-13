تكنولوجيا: هاتف Oppo Find N3 يأتي بميزة الشحن اللاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Oppo في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن Oppo Find N3 يأتي بميزة الشحن اللاسلكي، كما يأتي بترقية في إعدادات الكاميرة الخلفية.

تقدم Oppo هاتف Oppo Find N3 قريباً للأسواق بميزة دعم الشحن اللاسلكي للمرة الأولى في هذه السلسلة.

أيضاً تدعم Oppo هاتف Find N3 القابل للطي بشاشة داخلية بحجم 8 إنش، وهو حجم أكبر من شاشة الإصدار السابق للشركة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2268 في 2440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find N3 يضم شاشة خارجية بحجم 6.5 إنش، ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يتميز بقدرة بطارية 4805 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر L07D1W22 بدقة 32 ميجا بيكسل وعدسات periscope، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي في الشاشة الخارجية بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي في الشاشة الداخلية بدقة 32 ميجا بيكسل.

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