شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى: تويتر تعرض للتهديد بالإغلاق فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤسس المشارك جاك دورسي إن الحكومة الهندية هددت بإغلاق تويتر ما لم تمتثل لأوامر بتقييد الحسابات التي تنتقد أسلوب تعامل الحكومة مع احتجاجات المزارعين، وهو اتهام وصفته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "كذبة صريحة".

قال دورسي ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter في عام 2021 ، إن الهند هددت الشركة أيضًا بمداهمات الموظفين إذا لم تمتثل لطلبات الحكومة بإلغاء بعض الوظائف، وفقًا لموقع gadgets 360.

"لقد تجلى ذلك بطرق مثل:" سنغلق تويتر في الهند "، وهو سوق كبير جدًا بالنسبة لنا ؛" سنداهم منازل موظفيك "، وهو ما فعلوه ؛ وهذه هي الهند ، دولة ديمقراطية ، "قال دورسي في مقابلة مع برنامج إخباري على موقع يوتيوب Breaking Points.

وانتقد نائب وزير تكنولوجيا المعلومات ، راجيف شاندراسيخار ، وهو مسؤول رفيع المستوى في حكومة رئيس الوزراء مودي ، دورسي ردًا على ذلك ، واصفًا تأكيداته بأنها "كذبة صريحة"، وقال في منشور على تويتر: "لم يُسجن أحد ولم يُغلق" تويتر. واجه نظام دورسي على تويتر مشكلة في قبول سيادة القانون الهندي ".

سلطت تعليقات دورسي الضوء مرة أخرى على الصراعات التي تواجه عمالقة التكنولوجيا الأجنبية العاملة تحت حكم رئيس الوزراء مودي، وغالبًا ما انتقدت حكومته Google و Facebook و Twitter لعدم القيام بما يكفي لمعالجة المحتوى المزيف أو "المناهض للهند" على منصاتها ، أو لعدم الامتثال للقواعد.

جذبت تعليقات الرئيس التنفيذي السابق لشركة Twitter اهتمامًا واسع النطاق لأنه من غير المعتاد أن تنتقد الشركات العالمية العاملة في الهند الحكومة علنًا، وفي العام الماضي ، قالت شركة Xiaomi في دعوى قضائية إن وكالة الجرائم المالية الهندية هددت مديريها التنفيذيين بـ "العنف الجسدي" والإكراه ، وهو ادعاء نفته الوكالة.

كما أشار دورسي إلى ضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا ، اللتين فرضتا قيودًا على المنصة في بلديهما في نقاط مختلفة على مر السنين قبل رفع هذا الحظر.

تم شراء Twitter بواسطة Elon Musk في صفقة بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي.

قال شاندراسيخار إن تويتر تحت قيادة دورسي وفريقه انتهكوا القانون الهندي مرارًا وتكرارًا. لم يذكر اسم Musk ، لكنه أضاف أن Twitter كان ممتثلًا منذ يونيو 2022.