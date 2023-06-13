شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تستعد لبث أول حدث رياضى لها على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يأتى أول حدث رياضي مباشر على Netflix هذا الخريف و ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تجري محادثات لإنشاء بطولة جولف جديدة يقودها المشاهير في لاس فيجاس والتي من شأنها أن تشمل بعض نجوم المحتوى الرياضي الآخر على الخدمة مثل Drive to Survive و Full Swing وفقا لتقرير theverge.

ويبدو أن المحادثات مبكرة ، لكن بطولة الجولف المخصصة التي تحركها المواهب تبدو منطقية تمامًا كأول غزوة لـ Netflix في البث الرياضي و يعد البث المباشر للرياضات الحية أمرًا محفوفًا بالمخاطر وصعبًا ومكلفًا ، كما أن الصفقات الخاصة بالأحداث ذات الأسماء الكبيرة أصبحت أكثر جرأة من أي وقت مضى . (ورد أن Netflix كانت تحاول انتزاع تغطية Formula 1 بعيدًا عن ESPN ، لكنها فشلت في القيام بذلك.) .

إن سمعة البث المباشر الخاصة بـ Netflix ليست جيدة تمامًا أيضًا. في أبريل ، كان عرض لم الشمل المباشر Love is Blind يمثل إخفاقًا مذهلاً لدرجة أن الخدمة ألغت الجانب المباشر من العرض تمامًا. ومع ذلك فقد تمكنت من بث فيلم كوميدي خاص لكريس روك دون أي عوائق.

واهتمت Netflix بالمحتوى المباشر منذ عام 2022 على الأقل ، وأبدت اهتمامها بالرياضة لسنوات ، لكنها قالت دائمًا إنها تبحث عن اللحظة المناسبة للانضمام إلى اللعبة. حتى الآن ، استثمرت الشركة بكثافة في الأفلام الوثائقية ، لتحقيق نجاح كبير: الكثير من الناس يدينون بـ Drive to Survive بمفردهم مما يجعل الفورمولا 1 تحظى بشعبية في الولايات المتحدة ، و Full Swing و Break Point حققتا نجاحًا كبيرًا في لعبة الجولف والتنس أيضًا ، وتم تسجيل الشركة حتى للقيام بإصدار NFL ، يسمى Quarterback ، والذي من المقرر أن يتم طرحه هذا الصيف.

ويمكن أن تكون بطولة الجولف لمرة واحدة حالة اختبار لـ Netflix لتثبت للبطولات والمعلنين أنها تستطيع التعامل مع أحداث أكثر تعقيدًا. يمكن أن يكون أيضًا إشارة إلى الإستراتيجية: فقد أظهرت الشركة أنها تستطيع استخدام الأفلام الوثائقية والمحتوى من وراء الكواليس لجعل الناس يهتمون بالرياضات التي لم يعرفوا شيئًا عنها من قبل ، لذلك ربما تكون استراتيجية Netflix الرياضية للهوكي تحت الماء أكثر من الهوكي NHL و مصارعة اصبع القدم أكثر من WWE.

وسوف يمنحون Netflix الكثير من المحتوى للبث ، والكثير من الملكية الفكرية الجيدة لتقديم عروض حوله، ولا تتفاجأ برؤية شبكة Netflix الرياضية تبدو وكأنها Drive to Survive ، ولكن لكل رياضة يمكنك تخيلها.