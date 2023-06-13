شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة فى تطبيق سكايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت نسخة تجريبية جديدة من تطبيق سكايب تحمل الرقم 8.99، وبها بعض المزايا والتغيرات لاختبارها قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.

ويمكن عرض الطقس داخل سكايب بالضغط على الأيقونة المخصصة بجوار الملف الشخصي، إذ سيفتح سكايب لوحة جانبية بها كل المعلومات المتعلقة بالطقس استنادًا إلى خدمة Microsoft Weather التي تعد واحدة من أدق خدمات الطقس عبر الإنترنت، وفقًا لموقع aitnews.

وأيضًا فصلت مايكروسوفت سجل المكالمات من حساب سكايب إلى آخر أو من حساب سكايب إلى رقم هاتف في تبويبين مختلفين، حتى يسهل التمييز بينهما، مع عرض بيانات وخيارات مناسبة لكل تبويب، كعرض الرصيد الحالي في تبويب المكالمات الصادرة إلى أرقام الهواتف.

ومن التغييرات الأخرى التي أضافتها مايكروسوفت إلى الواجهة، عرض جهات اتصال تطبيق سكايب أولًا فوق باقي جهات الاتصال الأخرى، لتسهيل الوصول إليهم عند الحاجة إلى إجراء محادثة معهم.

وحدثت مايكروسوفت روبوت الدردشة بينج المدمج بالفعل داخل تطبيق المكالمات الشهير بعدد من الخيارات الجديدة، مثل اقتراح بعض الأوامر مثل “إلقاء مزحة” أو “اختراع جهاز جديد” وغير ذلك من الأوامر التي تهدف إلى تسلية المستخدم أثناء استخدام التطبيق، علمًا بأن هذه الأوامر تتغير تلقائيًا في كل مرة يفتح فيها المستخدم التطبيق.

وتضمنت التغييرات الأخرى في النسخة التجريبية الجديدة من التطبيق الوصول الفوري إلى شات بينج دون الانتظار في الدَور، والتشغيل التلقائي للرسائل الصوتية المتتالية، مع إصلاح بعض المشاكل مثل مشكلة شريط البحث الذي يحجب الدردشة العلوية في آيباد.