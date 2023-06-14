شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة منع لجنة التجارة الفيدرالية مايكروسوفت من شراء Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب لجنة التجارة الفيدرالية من المحاكم الأمريكية منع شركة Microsoft من الاستحواذ على Activision Blizzard بينما تبدأ القضية الأكبر للحكومة لمنع الاندماج، وقدمت FTC في الأصل طعنًا قانونيًا لمحاولة منع الاستحواذ المقترح من Microsoft على Activision Blizzard في ديسمبر، وهي الآن تسعى للحصول على أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي من محكمة محلية فيدرالية بالولايات المتحدة.

"كل من الأمر التقييدي المؤقت والأمر الزجري الأولي ضروريان لأن Microsoft و Activision قد أقرتا أنهما قد ينجزان عملية الاستحواذ المقترحة في أي وقت" ، كما جاء في شكوى FTC .

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية شكواها في الوقت الذي تتقدم فيه Microsoft في استئنافها ضد قرار المنظمين في المملكة المتحدة بحظر الاستحواذ المقترح ، و يُظهر التوقيت قبل أسابيع فقط من الموعد النهائي للصفقة في 18 يوليو ، أن لجنة التجارة الفيدرالية تشعر بالقلق من أن مايكروسوفت تستعد لإغلاق عملية الاستحواذ بغض النظر عن الحظر في المملكة المتحدة. أعطى المنظمون الأوروبيون الضوء الأخضر للصفقة الشهر الماضي ، لذلك يمكن لمايكروسوفت أن تغلق من الناحية الفنية بدون المملكة المتحدة ودون أمر قضائي في الولايات المتحدة يمنع الصفقة من الإغلاق.

وبدأت التقارير الصحفية بالانتشار التي تشير إلى أن المدعى عليهم كانوا يفكرون بجدية في إغلاق عملية الاستحواذ المقترحة على الرغم من الدعوى الإدارية المعلقة وأوامر هيئة السوق المالية ،" حسب شكوى لجنة التجارة الفيدرالية. هذا ، ممزوجًا باستئناف CMA المستمر ، كان من الممكن أن يجبر FTC على محاولة ومحاولة الحصول على أمر قضائي.

وسيحتاج القاضي الأمريكي الآن إلى اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر تقييدي مؤقت (TRO) لتقييد Microsoft من إغلاق الصفقة لمدة أسبوعين وإصدار أمر قضائي أولي من شأنه منع Microsoft من الإغلاق حتى نتيجة الطعن القانوني للجنة التجارة الفيدرالية، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الأدلة في الثاني من أغسطس ، بعد فترة وجيزة من الموعد المقرر لبدء جلسة استئناف Microsoft في المملكة المتحدة.

وإذا لم ينجح أمر FTC ، فإن Microsoft حريصة على التعقب السريع لقضية FTC. "نرحب بفرصة عرض قضيتنا في محكمة فيدرالية" ، كما قال براد سميث ، نائب رئيس شركة Microsoft ورئيسها ، في تصريح لصحيفة The Verge . "نعتقد أن تسريع الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة سيؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من الخيارات والمنافسة في السوق." في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تمت مشاركتها علنًا ، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard Bobby Kotick حجة مماثلة ، قائلاً إن إجراءات أمس كانت "تطورًا إيجابيًا في تقدم الاندماج لدينا" لأنها "تسرع العملية القانونية".