تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة iPhone 15 كاملة بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة iPhone 15 القادمة من ابل، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن ابل تدعم سلسلة iPhone 15 كاملة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

قدمت ابل هواتف iPhone 14 Pro فقط في السلسلة السابقة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن أحدث التسريبات التي نشرت عبر “ITHome” أكدت على دعم جميع الإصدارات في سلسلة iPhone 15 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ولقد أكد التقرير الجديد على أن سوني طلبت دعم TSMC لإستيعاب الطلبات المتزايدة على المستشعرات، وذلك نتيحة لتراجع إنتاجية سوني، مما دفعها للتواصل مع TSMC لإنتاج فيلم مرشح الألوان لوحدات الكاميرة.

ويوضح التقرير على أن التحديات التي تواجهها سوني تعود بشكل كبير إلى إرتفاع طلبات التوريد المطلوبة من ابل في 2023، حيث تقدم ابل هذا العام مزيد من الإصدارات المميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن تتخطى ترقية الكاميرة هذا العام إصدارات Pro لتشمل الإصدارات الرئيسية.

يذكر أن تحديات الإنتاج التي تواجه سوني تعود إلى إنتقال سوني إلى عملية تصنيع للمستشعرات تتضمن ثلاثة من الطبقات، حيث ترتكز الإصدارات الأخيرة من مستشعرات CMOS على تقنية تصنيع الطبقات المضغوطة.

وتدعم هذه التقنية مستشعرات سوني بحساسية أعلى للإضاءة، وتشويش أقل في الصورة، ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التقرير أن تساهم TSMC في إنتاج أجزاء المستشعرات.

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