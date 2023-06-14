شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a و iPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a المنتظر، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبينiPhone 12 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm). مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide). الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. البطارية: 4385 mAh. iPhone 12 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: OLED. دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل. المعالج: A14 Bionic. الذاكرة الداخلية: 128GB . نظام التشغيل:iOS (14.x) . البطارية:2815 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم . الوزن: 189 جرام.



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