شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a و iPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر
Google Pixel 7a
الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.
المعالج: Tensor G2 (5 nm).
مساحات التخزين: 128GB.
نظام التشغيل: Android 13.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).
الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.
البطارية: 4385 mAh.
iPhone 12 Pro
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: OLED.
دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.
المعالج: A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB .
نظام التشغيل:iOS (14.x) .
البطارية:2815 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.
الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .
الوزن: 189 جرام.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز