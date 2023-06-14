شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يوتيوب أكثر شهرة من TikTok بين الأطفال أصغر من 12 عام فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من الشعبية الهائلة لمقاطع فيديو TikTok ، يقال إن مقاطع فيديو يوتيوب تحظى بشعبية أكبر من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا في الولايات المتحدة، ووفقًا لتقرير US Precise Advertiser: الأطفال (PARK) ، فإن ما يقرب من 9 من كل 10 أطفال دون سن 12 عامًا في الولايات المتحدة يصلون إلى المحتوى على يوتيوب مقارنة بـ 4 من كل 10 في TikTok.

ويذكر التقرير أن الأطفال يختارون يوتيوب بدلاً من TikTok لأنه يحتوي على المحتوى المفضل لديهم وهو جزء من روتينهم اليومي، ولتقديم مثل هذا الاستنتاج ، جمع الاستطلاع عبر الإنترنت ردودًا من 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 12 عامًا في الولايات المتحدة.

ساعدت هذه البيانات PARK على فهم الاتجاهات السائدة في استهلاك محتوى الجماهير من الشباب بشكل أفضل. سيحسن الاستطلاع أيضًا كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال عبر منصات الوسائط.

وعندما سئلوا عن أحدث استهلاك للمحتوى ، قال 86٪ من الأطفال إن يوتيوب ، بينما ذكر 63٪ منهم فيديو عند الطلب، وبصرف النظر عن هذا ، ذكر 50٪ من الأطفال الألعاب و 38٪ فقط قالوا TikTok، وعلاوة على ذلك ، أضاف التقرير أيضًا أن نصف الأطفال الذين يشاهدون يوتيوب على دراية بـ يوتيوب Short، كما أكد ما يقرب من 20٪ من الأطفال أنهم شاهدوا إعلانات قصيرة على يوتيوب أثناء المشاهدة.

ووفقًا للتقرير ، أشار 27٪ من الأطفال أيضًا إلى أنهم يشاهدون أفضل الإعلانات التجارية على يوتيوب ، بينما ذكر 10٪ TikTok. ذكر التقرير أيضًا أن 43٪ من الأطفال يفضلون يوتيوب على جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى ، بينما اختار 21٪ فقط TikTok.

وبصرف النظر عن هذا ، أظهر التقرير أيضًا أن 49٪ من الآباء قلقون بشأن استخدام أطفالهم لـ TikTok ، في حين أن 34٪ فقط قلقون بشأن يوتيوب.