شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث للأرض إذا ابتلعها ثقب أسود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون إحدى أكثر سمات الكون رعباً هي الثقوب السوداء، مناطق الزمكان حيث تسحب الجاذبية الكثير هناك، فلا يستطيع الضوء الخروج منها، وتعمل الثقوب السوداء كمصادر مكثفة للجاذبية التي تحوم حول الغبار والغاز، وكذلك الكواكب وحتى الثقوب السوداء الأخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه غالبًا ما توصف بـ"الوحوش المدمرة" لأنها تمزق النجوم، وتستهلك أي شيء يقترب كثيرًا، وتحتجز الضوء، ومع عدم قدرة الضوء على الهروب من الثقوب السوداء، سيكون للأرض فرصة ضئيلة أيضًا.

قال كزافييه كالميت، أستاذ الفيزياء في جامعة ساسكس، إن قوة الجاذبية للثقب الأسود ستصبح قوية جدًا لدرجة أننا سنختبر ما يشبه ما يحدث للمكرونة السباجيتى، حيث يتم شد جسمك إلى شكل مشابه لشكل المكرونة الطويلة بفعل قوة الجاذبية القوية ''.

ومن جانبه، قال الدكتور ديفيد إل كليمنتس، المحاضر البارز في قسم الفيزياء في إمبريال كوليدج لندن، "من المرجح أن تكون النهاية سريعة إذا وقعت في ثقب أسود".

وتحدث العملية التي تسمى "سباجيتى"، حيث تمد قوى المد والجزر كل شيء إلى أوتار طويلة، ربما تكون مؤلمة ولكن لفترة وجيزة، ولكن الأخبار الجيدة إن فرص ابتلاع ثقب أسود للأرض هي "تقريبًا صفر".

تعد فرص حدوث ذلك أقل من مرة واحدة على الأقل كل 4.5 مليار سنة ومن المحتمل أن تكون أقل من ذلك بكثير.

وكشف الخبراء مؤخرًا أن أقرب ثقب أسود من الأرض، يسمى Gaia BH1، يبعد حوالي 1600 سنة ضوئية ويبلغ حجمه 10 أضعاف حجم شمسنا.