شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث للأرض إذا ابتلعها ثقب أسود؟ والان مع تفاصيل الخبر
قال كزافييه كالميت، أستاذ الفيزياء في جامعة ساسكس، إن قوة الجاذبية للثقب الأسود ستصبح قوية جدًا لدرجة أننا سنختبر ما يشبه ما يحدث للمكرونة السباجيتى، حيث يتم شد جسمك إلى شكل مشابه لشكل المكرونة الطويلة بفعل قوة الجاذبية القوية ''.
ومن جانبه، قال الدكتور ديفيد إل كليمنتس، المحاضر البارز في قسم الفيزياء في إمبريال كوليدج لندن، "من المرجح أن تكون النهاية سريعة إذا وقعت في ثقب أسود".
وتحدث العملية التي تسمى "سباجيتى"، حيث تمد قوى المد والجزر كل شيء إلى أوتار طويلة، ربما تكون مؤلمة ولكن لفترة وجيزة، ولكن الأخبار الجيدة إن فرص ابتلاع ثقب أسود للأرض هي "تقريبًا صفر".
تعد فرص حدوث ذلك أقل من مرة واحدة على الأقل كل 4.5 مليار سنة ومن المحتمل أن تكون أقل من ذلك بكثير.
وكشف الخبراء مؤخرًا أن أقرب ثقب أسود من الأرض، يسمى Gaia BH1، يبعد حوالي 1600 سنة ضوئية ويبلغ حجمه 10 أضعاف حجم شمسنا.
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