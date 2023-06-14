تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 2 Pro قد يدعم شحن سريع بقوة 150W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب تفاصيل حول هاتف OnePlus Ace 2 Pro على نطاق واسع في الماضي، واليوم شارك المصدر Digital Chat Station المواصفات الرئيسية للجهاز القادم. ووفقًا للتسريب، تم تجهيز الجهاز بشاشة منحنية بدقة 1.5K مع تعتيم عالي التردد.

وادعى المصدر سابقًا أن الشاشة تشبه Oppo Reno 10 Pro+ مع تعتيم 1440 هرتز PWM.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بمساعدة تقنية جديدة لتبديد الحرارة VC بمساحة كبيرة. ويكرر المصدر أن الجهاز سيحصل على مستشعر أساسي IMX890 بحجم 50 ميجابكسل في الخلف، مصحوبًا بجهازين غير معروفين.



يمكن تزويد الهاتف بوحدة بطارية لائقة بسعة 5000 مللي أمبير. وتعتبر الميزة البارزة في OnePlus Ace 2 Pro هي قدرات الشحن الرائعة. ووفقًا لـ DCS، سيدعم الهاتف الذكي الشحن السريع بقوة 150 واط، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا متغير يوفر شحن 100 واط. ومن المفترض أن يتنافس OnePlus Ace 2 Pro كرائد من الفئة المتوسطة ​معالهواتف الذكية القادمة مثل Xiaomi Redmi K60 Ultra و Realme GT Neo5 Pro.

حاليًا، لا توجد معلومات متاحة بخصوص تاريخ إطلاق الهاتف الذكي.

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